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На рынок вышел смартфон Nokia 8 Sirocco

На рынке Китая появился новый смартфон Nokia 8 Sirocco, который был впервые продемонстрирован на выставки MWC 2018 в феврале. Стоимость новинки составляет 750 долларов. Отмечается, что в Европе устройство появится уже в следующем месяце.

На рынок вышел смартфон Nokia 8 Sirocco


Nokia 8 Sirocco оснащен POLED-матрицей, которую покрывает защищенное стекло Corning Gorilla Glass 5. Диагональ дисплея составляет 5,5 дюйма, а разрешение картинки достигает стандарта 2К. Корпус обладает стальными элементами, что хорошо сказывается на прочности конструкции.

В аппаратной основе работает процессор Qualcomm Snapdragon 835, модуль ОЗУ с объемом 6 Гб и ПЗУ на 128 гигабайт, при этом последний параметр расширить не удастся из-за отсутствия слота для карты памяти.

Смартфон предлагает двойную основную камеру с разрешение 12+13 Мп и фронтальный модуль с 5-мегапиксельным качеством картинки. Также можно выделить датчик сканирования подушечки пальца, модули беспроводной связи LTE, Wi-Fi (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC и GPC+ГЛОНАСС. Электронику будет питать энергией батарея на 3260 мАч с технологией Qi.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:50
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