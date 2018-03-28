На рынок вышел смартфон Nokia 8 Sirocco

Nokia 8 Sirocco оснащен POLED-матрицей, которую покрывает защищенное стекло Corning Gorilla Glass 5. Диагональ дисплея составляет 5,5 дюйма, а разрешение картинки достигает стандарта 2К. Корпус обладает стальными элементами, что хорошо сказывается на прочности конструкции.В аппаратной основе работает процессор Qualcomm Snapdragon 835, модуль ОЗУ с объемом 6 Гб и ПЗУ на 128 гигабайт, при этом последний параметр расширить не удастся из-за отсутствия слота для карты памяти.Смартфон предлагает двойную основную камеру с разрешение 12+13 Мп и фронтальный модуль с 5-мегапиксельным качеством картинки. Также можно выделить датчик сканирования подушечки пальца, модули беспроводной связи LTE, Wi-Fi (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC и GPC+ГЛОНАСС. Электронику будет питать энергией батарея на 3260 мАч с технологией Qi.