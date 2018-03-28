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Певица Джамала родила первенца

В Instagram-аккаунте известной певицы Джамалы появилась информация о рождении артисткой своего первого ребенка. Этой радостной вестью Джамала сама поделилась со своими подписчиками. Не стала скрывать певица и имени сына.

Певица Джамала родила первенца


Мальчик появился на свет 27 марта. Об этом Джамала поспешила сообщить в своем «инстаграмном» аккаунте. Кроме того, Джамала сообщила и имя ребенка. Сына счастливые родители нарекли Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

«Мой маленький принц, моя лучшая песня…» - написала Джамала по-английски, таким образом сообщив о появлении на свет своего первенца.

Еще до рождения сына Джамала рассказала о своих творческих планах. Она не намерена брать декретный отпуск, а собирается сразу приступить к работе.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 15:40
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