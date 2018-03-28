Певица Джамала родила первенца

Мальчик появился на свет 27 марта. Об этом Джамала поспешила сообщить в своем «инстаграмном» аккаунте. Кроме того, Джамала сообщила и имя ребенка. Сына счастливые родители нарекли Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.«Мой маленький принц, моя лучшая песня…» - написала Джамала по-английски, таким образом сообщив о появлении на свет своего первенца.Еще до рождения сына Джамала рассказала о своих творческих планах. Она не намерена брать декретный отпуск, а собирается сразу приступить к работе.