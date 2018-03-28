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Российский певец Эмин Агаларов пожертвовал 15 000 000 пострадавшим в пожаре в Кемерово

Эмин Агаларов (Emin), рассказал поклонникам, что он вместе с коллегами и друзьями смог собрать 15 000 000 рублей, которые выделят пострадавшим во время пожара в Кемерово, а также их семьям.

Российский певец Эмин Агаларов пожертвовал 15 000 000 пострадавшим в пожаре в Кемерово


Эмин Агаларов в своём официальном Instagram-аккаунте выложил видеозапись, где оповестил поклонников касательно грядущего концерта с его участием. Он должен был состояться 28 марта в Тюмени. Эмин отметил, что выступление отменили вследствие трагических обстоятельств инцидента, который случился в Кемерово. Тогда погибло свыше 60 россиян. По словам Агаларова, он смог собрать 15 000 000 рублей. Их переведут через Фонд им. Муслима Магомаева гражданам, пострадавшим в пожаре.

Певец назвал подобную помощь каплей в море. Он призвал прочих неравнодушных людей присоединиться к пожертвованиям. Эмин отметил, что все приобретённые в Тюмени билеты на его концерт можно вернуть будет в точках распространения. Он также извинился за отмену своего выступления.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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