Российский певец Эмин Агаларов пожертвовал 15 000 000 пострадавшим в пожаре в Кемерово

Эмин Агаларов в своём официальном Instagram-аккаунте выложил видеозапись, где оповестил поклонников касательно грядущего концерта с его участием. Он должен был состояться 28 марта в Тюмени. Эмин отметил, что выступление отменили вследствие трагических обстоятельств инцидента, который случился в Кемерово. Тогда погибло свыше 60 россиян. По словам Агаларова, он смог собрать 15 000 000 рублей. Их переведут через Фонд им. Муслима Магомаева гражданам, пострадавшим в пожаре.Певец назвал подобную помощь каплей в море. Он призвал прочих неравнодушных людей присоединиться к пожертвованиям. Эмин отметил, что все приобретённые в Тюмени билеты на его концерт можно вернуть будет в точках распространения. Он также извинился за отмену своего выступления.