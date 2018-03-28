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После трагедии в кемеровском ТЦ страховщики предложат ввести новый вид полисов

Игорем Юргенсом, являющимся президентом Всероссийского союза страховщиков, был собран брифинг журналистов. Он заявил, что появилась надобность введения нового вида страховых полисов непосредственно для владельцев супермаркетов, заведений массового скопления людей.

После трагедии в кемеровском ТЦ страховщики предложат ввести новый вид полисов

В свою очередь главный страховщик пообещал с таким предложением обратиться к представителям комитета Госдумы по финансам, для обеспечения законодательной основы подобного страхования. По мнению Игоря Юргенса, страховая компания, будет заинтересована в том, чтобы усилить меры противопожарной безопасности. Дело в том, что непосредственно страховая компания несет материальный ущерб вследствие такого рода трагедий.

Согласно полученной инсайдерской информации российские депутаты Государственной Думы, а также действующие члены комитета по финансам, положительным образом отреагировали на законодательную такую инициативу снизу.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:20
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