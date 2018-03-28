После трагедии в кемеровском ТЦ страховщики предложат ввести новый вид полисов

В свою очередь главный страховщик пообещал с таким предложением обратиться к представителям комитета Госдумы по финансам, для обеспечения законодательной основы подобного страхования. По мнению Игоря Юргенса, страховая компания, будет заинтересована в том, чтобы усилить меры противопожарной безопасности. Дело в том, что непосредственно страховая компания несет материальный ущерб вследствие такого рода трагедий.Согласно полученной инсайдерской информации российские депутаты Государственной Думы, а также действующие члены комитета по финансам, положительным образом отреагировали на законодательную такую инициативу снизу.