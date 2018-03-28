Флагманский кроссовер FAW Besturn R9 представят в Пекине
Автоконцерн FAW на автосалоне в Пекине планирует представить серийную версию флагманского кроссовера под суббрендом Besturn. Ранее данную модель хотели вывести на рынок под названием Xenia R9.
Фотографии серийного кроссовера Besturn R9 накануне были выложены в сеть. Автомобиль получил увеличенную решётку радиатора, светодиодные ходовые огни встроенные в бампер, узкие фары головного света, задние фонари с LED-матрицами, рейлинги на крыше и раздвоенную выхлопную систему.
В качестве силовой установки нового кроссовера выступит турбомотор CA4GA12TD объёмом 1,2 литра мощностью 143 лошадиные силы. Работает он на пару с «механикой» на 5 ступеней или с «автоматом» на 6 диапазон, привод у автомобиля только передний.
Интерьер кроссовера будет выполнен в стиле модели Xenia R7, здесь установлена аналогичная передняя панель, такое же рулевое колесо и приборная панель. К тому же Besturn R9 будет оснащён информационно-развлекательным комплексом с сенсорным дисплеем.
Фотографии серийного кроссовера Besturn R9 накануне были выложены в сеть. Автомобиль получил увеличенную решётку радиатора, светодиодные ходовые огни встроенные в бампер, узкие фары головного света, задние фонари с LED-матрицами, рейлинги на крыше и раздвоенную выхлопную систему.
В качестве силовой установки нового кроссовера выступит турбомотор CA4GA12TD объёмом 1,2 литра мощностью 143 лошадиные силы. Работает он на пару с «механикой» на 5 ступеней или с «автоматом» на 6 диапазон, привод у автомобиля только передний.
Интерьер кроссовера будет выполнен в стиле модели Xenia R7, здесь установлена аналогичная передняя панель, такое же рулевое колесо и приборная панель. К тому же Besturn R9 будет оснащён информационно-развлекательным комплексом с сенсорным дисплеем.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:00