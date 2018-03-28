Флагманский кроссовер FAW Besturn R9 представят в Пекине

Фотографии серийного кроссовера Besturn R9 накануне были выложены в сеть. Автомобиль получил увеличенную решётку радиатора, светодиодные ходовые огни встроенные в бампер, узкие фары головного света, задние фонари с LED-матрицами, рейлинги на крыше и раздвоенную выхлопную систему.В качестве силовой установки нового кроссовера выступит турбомотор CA4GA12TD объёмом 1,2 литра мощностью 143 лошадиные силы. Работает он на пару с «механикой» на 5 ступеней или с «автоматом» на 6 диапазон, привод у автомобиля только передний.Интерьер кроссовера будет выполнен в стиле модели Xenia R7, здесь установлена аналогичная передняя панель, такое же рулевое колесо и приборная панель. К тому же Besturn R9 будет оснащён информационно-развлекательным комплексом с сенсорным дисплеем.