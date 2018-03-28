Опознали тела 27 погибших во время пожара в Кемерово
Начальником ГУ МЧС Российской Федерации по Кемеровской обл. сообщается касательно работы по опознанию жертв пожара, случившегося в стенах торгового центра «Зимняя вишня». Александром Мамонтовым подтверждается опознание тел двадцати семи погибших в кемеровском ТЦ.
Александр Мамонтов сообщил касательно продвижения в опознании погибших на территории торгового центра «Зимняя вишня». Двадцать восьмого марта в Кемерово организуют четыре похоронных мероприятия в отношении погибших в пожаре. Двадцать девятого марта в Томске простятся с двумя жертвами в развлекательном центре. Активисты в Кемерово уверенны, что реальная информация касательно погибших держится в секрете от общественности. Вследствие этого группа активистов собирается проверить кладбище с двумя сотнями свежих могил.
Надежда Судденок, являющаяся генеральным директором торгового центра «Зимняя вишня» свою вину в данном трагическом пожаре не признает.
Александр Мамонтов сообщил касательно продвижения в опознании погибших на территории торгового центра «Зимняя вишня». Двадцать восьмого марта в Кемерово организуют четыре похоронных мероприятия в отношении погибших в пожаре. Двадцать девятого марта в Томске простятся с двумя жертвами в развлекательном центре. Активисты в Кемерово уверенны, что реальная информация касательно погибших держится в секрете от общественности. Вследствие этого группа активистов собирается проверить кладбище с двумя сотнями свежих могил.
Надежда Судденок, являющаяся генеральным директором торгового центра «Зимняя вишня» свою вину в данном трагическом пожаре не признает.
Общество / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:50