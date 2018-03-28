В апреле в продажу поступит рюкзак Xiaomi Mi Geek Shoulder Bag за 64 доллара

Известно, что авторами рюкзака стали разработчики из фирмы 90 points, которые до этого представили много других сумок. Новый продукт имеет интересный дизайн и подойдет в основном для любителей компьютерных игр и технологий. Внутри Xiaomi Mi Geek Shoulder Bag есть множество разных отделов. Таким образом, в сумку можно поместить ноутбук, диагональ которого 15,6 дюйма, а также очки, две мышки, флешки, карты памяти и наушники.Рюкзак отлично сохраняет свою форму и способен противостоять влаге. В качестве материала для сумки была использована матовая ткань. Для удобства при ношении сумки имеются специальные регуляторы распределения веса.