Отец задержанного в Кемерово охранника ТЦ поведал свою версию пожара
Отец задержанного сотрудника охраны, который раньше работал в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», рассказал подробности версии произошедшего. По его словам аварийная сигнализация в стенах здания выключили задолго до начала пожара.
Вследствие данного пожара в ТЦ погибло свыше шестидесяти человек. В ходе расследования данного инцидента задержали различных представителей «Зимней вишни», включая также сотрудника охраны. Его отец заявил, что сын раньше жаловался на ложные частые срабатывания системы тревоги на территории торгового центра. Он доложил об этом начальству, после чего систему отключили.
По словам мужчины, его сын не мог 18 марта отключить сигнализацию, потому что его не осведомили, как можно это сделать. Его сын во время начала пожара дежурил у мониторов видеонаблюдения. Когда пламя попало на экраны, охранник поспешил на четвёртый этаж. Мужчина утверждает, что в охране в тот день дежурили ещё два сотрудника.
Вследствие данного пожара в ТЦ погибло свыше шестидесяти человек. В ходе расследования данного инцидента задержали различных представителей «Зимней вишни», включая также сотрудника охраны. Его отец заявил, что сын раньше жаловался на ложные частые срабатывания системы тревоги на территории торгового центра. Он доложил об этом начальству, после чего систему отключили.
По словам мужчины, его сын не мог 18 марта отключить сигнализацию, потому что его не осведомили, как можно это сделать. Его сын во время начала пожара дежурил у мониторов видеонаблюдения. Когда пламя попало на экраны, охранник поспешил на четвёртый этаж. Мужчина утверждает, что в охране в тот день дежурили ещё два сотрудника.
Общество / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30