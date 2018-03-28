Отец задержанного в Кемерово охранника ТЦ поведал свою версию пожара

Вследствие данного пожара в ТЦ погибло свыше шестидесяти человек. В ходе расследования данного инцидента задержали различных представителей «Зимней вишни», включая также сотрудника охраны. Его отец заявил, что сын раньше жаловался на ложные частые срабатывания системы тревоги на территории торгового центра. Он доложил об этом начальству, после чего систему отключили.По словам мужчины, его сын не мог 18 марта отключить сигнализацию, потому что его не осведомили, как можно это сделать. Его сын во время начала пожара дежурил у мониторов видеонаблюдения. Когда пламя попало на экраны, охранник поспешил на четвёртый этаж. Мужчина утверждает, что в охране в тот день дежурили ещё два сотрудника.