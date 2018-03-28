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Стоимость смартфона Huawei Porsche Design Mate RS стартует от 1700 евро

12 апреля в продаже появится китайский флагманский смартфон Huawei Porsche Design Mate RS. Устройство предложат в вариантах 256 и 512 Гб ПЗУ по цене 1700 и 2100 евро соответственно.

Стоимость смартфона Huawei Porsche Design Mate RS стартует от 1700 евро


Huawei Porsche Design Mate RS получил изогнутый OLED-экран с разрешением 2880x1440 пикселей, под которым было выделено знак бренда студии Porsche Design. Помимо этого девайс оснастили основной камерой на 40 Мп и двумя сканерами отпечатков пальцев. Камера размещена по центру задней панели, а дактилоскопические датчики расположены под дисплеем и на задней части корпуса новинки.

Внутри работает процессор Kirin 970, который дополнен опцией нейронной сети. Также предлагаются модули ОЗУ и ПЗУ с объемом 6 и 256/512 Гб. Два дополнительных сенсора под основной камерой обладают разрешением в 8 и 20 Мп. Фронтальный модуль способен снимать с разрешением 24 Мп.

Батарея с емкостью 4 тысяч мАч сможет работать в режиме беспроводной и быстрой зарядки. Также можно выделить наличие модема беспроводной связи NFC. Внутренности девайса защитит специальный корпус, который выполнен по технологии IP67.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:10
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