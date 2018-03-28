Фотошпионы запечатлели купе BMW M8 во время тестов в Нюрбургринге

Судя по опубликованным фотографиям, эксперты пришли к выводу, что скоро в продаже появится серийная версия автомобиля BMW M8 в кузове купе и кабриолет. На тестах был замечен автомобиль с удлинённым кузовом, со светодиодной оптикой и новыми передними фарами.По не подтверждённым данным, под капотом автомобиля находится турбированный мотор ёмкостью 4,4 литра производительностью 4,4 литра. В салоне ожидается появление цифровой приборной панели. По предположению экспертов, до конца текущего года BMW M8 будет представлен широкой публике.