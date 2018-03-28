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Фотошпионы запечатлели купе BMW M8 во время тестов в Нюрбургринге

Накануне в сеть выложили шпионские фотографии новой версии купе BMW M8. Автомобиль был запечатлён во время прохождения тестирования на трассе Нюрбургринга, при этом его кузов был скрыт под камуфляжным покрытием.

Фотошпионы запечатлели купе BMW M8 во время тестов в Нюрбургринге


Судя по опубликованным фотографиям, эксперты пришли к выводу, что скоро в продаже появится серийная версия автомобиля BMW M8 в кузове купе и кабриолет. На тестах был замечен автомобиль с удлинённым кузовом, со светодиодной оптикой и новыми передними фарами.

По не подтверждённым данным, под капотом автомобиля находится турбированный мотор ёмкостью 4,4 литра производительностью 4,4 литра. В салоне ожидается появление цифровой приборной панели. По предположению экспертов, до конца текущего года BMW M8 будет представлен широкой публике.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 14:00
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