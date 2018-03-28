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Компания Novitec представила обновленный Lamborghini Aventador S

Специалисты Novitec представили спортивный пакет для суперкара Lamborghini Aventador S. В результате итальянский автомобиль стал более мощный, а его внешний дизайн стал ещё агрессивней.

Компания Novitec представила обновленный Lamborghini Aventador S


В подкапотном пространстве суперкара Lamborghini Aventador S тюнеры оставили 12-цилиндровый атмосферный двигатель объёмом 6,5 литра, однако его подвергли переработке в результате чего его мощность возросла до 763 лошадиных сил, а крутящий момент увеличился до 732 Нм.

К тому же тюнеры модернизировали подвеску, которую теперь можно регулировать по высоте, а также доработали выхлопную систему, после чего она имеет две версии — стандартную и из инконеля. В результате, тюнингованный спорткар до первой «сотки» разгоняется за 2,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 350 км/час.

Также тюнеры наделили Lamborghini Aventador S карбоновыми элементами кузовного обвеса, по желанию клиента детали могут оставаться неокрашенными или же приобрести любой оттенок. В пакет дополнений входят и колёсные диски от Vossen.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:50
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