Компания Novitec представила обновленный Lamborghini Aventador S

В подкапотном пространстве суперкара Lamborghini Aventador S тюнеры оставили 12-цилиндровый атмосферный двигатель объёмом 6,5 литра, однако его подвергли переработке в результате чего его мощность возросла до 763 лошадиных сил, а крутящий момент увеличился до 732 Нм.К тому же тюнеры модернизировали подвеску, которую теперь можно регулировать по высоте, а также доработали выхлопную систему, после чего она имеет две версии — стандартную и из инконеля. В результате, тюнингованный спорткар до первой «сотки» разгоняется за 2,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 350 км/час.Также тюнеры наделили Lamborghini Aventador S карбоновыми элементами кузовного обвеса, по желанию клиента детали могут оставаться неокрашенными или же приобрести любой оттенок. В пакет дополнений входят и колёсные диски от Vossen.