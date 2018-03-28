Инсайдер представил изображение нового OnePlus 6

Также на фотографии можно увидеть разъем USB Type-C, который расположен вместе с 3,5-миллиметровым коннектором и решеткой динамика внизу с торца телефона. Главным отличием OnePlus 6 от предыдущих модификаций компании станет отсутствие металлического корпуса. Задняя панель выполнена из стекла.Главной причиной такого решения разработчиков стала установка технологии беспроводной зарядки стандарта Qi. Таким образом, стекло пригодиться для применения возможностей этой опции.Также на заднем панели установлен сдвоенный модуль основной камеры, при этом позиционирование объективов является вертикальным. Сразу под камерой установлен датчик сканирования подушечки пальца.