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Инсайдер представил изображение нового OnePlus 6

Известный блогер Эван Бласс опубликовал в Сети изображение будущего флагмана OnePlus 6. На снимке видно, что смартфон все-таки получил привычный разъем 3,5 мм.

Инсайдер представил изображение нового OnePlus 6


Также на фотографии можно увидеть разъем USB Type-C, который расположен вместе с 3,5-миллиметровым коннектором и решеткой динамика внизу с торца телефона. Главным отличием OnePlus 6 от предыдущих модификаций компании станет отсутствие металлического корпуса. Задняя панель выполнена из стекла.

Главной причиной такого решения разработчиков стала установка технологии беспроводной зарядки стандарта Qi. Таким образом, стекло пригодиться для применения возможностей этой опции.

Также на заднем панели установлен сдвоенный модуль основной камеры, при этом позиционирование объективов является вертикальным. Сразу под камерой установлен датчик сканирования подушечки пальца.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:40
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