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Штраф за пользование телефоном в самолете может увеличиться в 10 раз

В Госдуме предлагается в десять раз увеличить штраф в случае нарушений правил фотографирования, видеосъёмки, пользования гаджетами на борту самолета.

Штраф за пользование телефоном в самолете может увеличиться в 10 раз


За такое правонарушение теперь штраф составит 1000 руб. До этого штраф составлял 100 рублей. У нарушителя могут также конфисковать носитель, с помощью которого велась съемка. Предлагают также повысить штраф за неисполнение распоряжений командира самолета. На сегодняшний день этот штраф составляет 2 000 – 5 000 рублей. Теперь штраф составит 20 – 40 тыс. руб. Соответствующая статья предусматривает также возможность административного ареста до пятнадцати суток. Минимальный срок данного ареста составляет пять суток.

Также поправки устанавливают административную ответственность непосредственно за мелкое хулиганство в любом виде общественного транспорта. Штраф за такого рода правонарушения предложен в размере 30 – 50 тысяч рублей, или арест на срок до пятнадцати суток.
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Экономика / Общество / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:20
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