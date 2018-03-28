Хейтеры заявили, что Ольга Бузова без фотошопа похожа на старуху

Вот только внимание поклонников привлекли стоп-кадры взятые из прямого эфира, на которых теледива запечатлена без фотошопа и макияжа. Стоит заметить, что Ольга Бузова выглядит на них по-настоящему пугающе.По словам хейтеров, она итак не красавица, но с опухшим отекшим лицом и мешками под глазами, а также морщинами по всему лицу стала сильно походить на старуху. Подписчики посоветовали Ольге заканчивать с уколами красоты.По словам многочисленной армии фанатов девушки, ей нужно немедленно покончить с экспериментами и вспомнить, что она человек публичный, который всегда обязан выглядеть очень достойно.