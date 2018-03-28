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Хейтеры заявили, что Ольга Бузова без фотошопа похожа на старуху

Не так давно знаменитая ведущая скандальной телестройки Ольга Бузова пообщалась со своими подписчиками.

Хейтеры заявили, что Ольга Бузова без фотошопа похожа на старуху

Вот только внимание поклонников привлекли стоп-кадры взятые из прямого эфира, на которых теледива запечатлена без фотошопа и макияжа. Стоит заметить, что Ольга Бузова выглядит на них по-настоящему пугающе.

По словам хейтеров, она итак не красавица, но с опухшим отекшим лицом и мешками под глазами, а также морщинами по всему лицу стала сильно походить на старуху. Подписчики посоветовали Ольге заканчивать с уколами красоты.

По словам многочисленной армии фанатов девушки, ей нужно немедленно покончить с экспериментами и вспомнить, что она человек публичный, который всегда обязан выглядеть очень достойно.

Хейтеры заявили, что Ольга Бузова без фотошопа похожа на старуху
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:54
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