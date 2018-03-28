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Открытие гримерной в память о Хворостовском перенесли из-за пожара в Кемерово

Открытие гримерной, посвящённое памяти о российском оперном певце Д. Хворостовском в стенах красноярского театра оперы и балета, перенесли вследствие траура по погибшим после пожара в Кемерово.

Открытие гримерной в память о Хворостовском перенесли из-за пожара в Кемерово


Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября прошлого года после продолжительной болезни на пятьдесят шестом году жизни. Певец свою карьеру начинал в стенах красноярского театра оперы, а также балета. Он является почетным жителем Красноярска и края. Из-за траура, открытие гримерной комнаты Хворостовского, запланированное на 28 марта, в итоге отменили. О дате открытия будет сообщено дополнительно.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта. Согласно последним данным в результате пожара погибло шестьдесят четыре человека, включая также большое количество детей. Двадцать восьмого марта указом президента объявлено на территории Российской Федерации днем общенационального траура.
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Общество / Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:00
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