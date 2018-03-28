Открытие гримерной в память о Хворостовском перенесли из-за пожара в Кемерово

Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября прошлого года после продолжительной болезни на пятьдесят шестом году жизни. Певец свою карьеру начинал в стенах красноярского театра оперы, а также балета. Он является почетным жителем Красноярска и края. Из-за траура, открытие гримерной комнаты Хворостовского, запланированное на 28 марта, в итоге отменили. О дате открытия будет сообщено дополнительно.Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта. Согласно последним данным в результате пожара погибло шестьдесят четыре человека, включая также большое количество детей. Двадцать восьмого марта указом президента объявлено на территории Российской Федерации днем общенационального траура.