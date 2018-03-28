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Зрители требуют, чтобы Ольга Орлова извинилась перед Литинской и Кулешовой за изгнание с «Дома-2»

Наконец-таки зрители увидели выпуск, который всю последнюю неделю обсуждался в Сети – драку Лены Хроминой и Саймона Марданшина. К слову, ничего нового поклонникам телестройки предоставлено не было.

Зрители требуют, чтобы Ольга Орлова извинилась перед Литинской и Кулешовой за изгнание с «Дома-2»

Молодой человек и ранее поднимал на девушку руку, и руководство лишний раз доказало то, о чем фанаты проекта «Дом-2» пытались докричаться уже давно: Саймон – неуравновешенный и агрессивный человек.

По мнению большинства зрителей, именно он в своем время был виноват во всех ссорах и драках с его участием, а именно, в драках с Маргаритой Овсянниковой и Мэри Кулешовой. ТВ тот раз парню все сошло с рук при помощи Ольги Орловой, однако теперь поклонники «Дома-2» требуют, чтобы ведущая ответила за свои слова.

Они вспомнили, как наставница во всеуслышание утверждала, что Алиса Литинская и Мэри Кулешова представляют опасность для окружающих, но только не Саймон. А когда зрители стали писать ей о неверном решении, то Орлова заявила, что ее решение приятно правильно, ведь участницы постоянно устраивали на Сейшелах самый настоящий ад.

Зрители требуют, чтобы Ольга Орлова извинилась перед Литинской и Кулешовой за изгнание с «Дома-2»

Сейчас же, когда все осознали, кто на самом деле являлся главным зачинщиком, публика снова атаковала Орлову требованиями о том, чтобы та извинилась перед Литинской и Кулешовой за безосновательное изгнание и за свой резкий тон.

«Пусть извиняется перед Мэри и Алисой и перед зрителями», «Надо отвечать за свои поступки и уметь признавать вину», - рассуждают в Сети.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:42
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