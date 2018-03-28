Зрители требуют, чтобы Ольга Орлова извинилась перед Литинской и Кулешовой за изгнание с «Дома-2»

«Пусть извиняется перед Мэри и Алисой и перед зрителями», «Надо отвечать за свои поступки и уметь признавать вину», - рассуждают в Сети.

Молодой человек и ранее поднимал на девушку руку, и руководство лишний раз доказало то, о чем фанаты проекта «Дом-2» пытались докричаться уже давно: Саймон – неуравновешенный и агрессивный человек.По мнению большинства зрителей, именно он в своем время был виноват во всех ссорах и драках с его участием, а именно, в драках с Маргаритой Овсянниковой и Мэри Кулешовой. ТВ тот раз парню все сошло с рук при помощи Ольги Орловой, однако теперь поклонники «Дома-2» требуют, чтобы ведущая ответила за свои слова.Они вспомнили, как наставница во всеуслышание утверждала, что Алиса Литинская и Мэри Кулешова представляют опасность для окружающих, но только не Саймон. А когда зрители стали писать ей о неверном решении, то Орлова заявила, что ее решение приятно правильно, ведь участницы постоянно устраивали на Сейшелах самый настоящий ад.Сейчас же, когда все осознали, кто на самом деле являлся главным зачинщиком, публика снова атаковала Орлову требованиями о том, чтобы та извинилась перед Литинской и Кулешовой за безосновательное изгнание и за свой резкий тон.