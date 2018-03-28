Ученые: Пенометалл устойчив к взрыву и осколкам

Пенометалл представлен вспененным металлическим сплавом, куда входит сталь и алюминий. Для получения пористой структуры через горячий сплав металла пропускают газ или добавляют в расплавленную форму керамические или стальные шарики. Полученный в ходе производственного цикла материал обладает малым весом, но большой прочностью.В рамках экспериментов с пенометаллом и обычной армейской броней новый сплав из вспененного металла продемонстрировал лучшие защитные свойства, выдержав натиск снарядов и ударной волны, когда осколки застряли внутри пористого материала.