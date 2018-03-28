Феномен заговоренных от смерти людей заключен в особом управлении энергетическим полем на уровне подсознания
История знает много примеров людей, которые не могли погибнуть, несмотря на ухищрения своих противников. Их считали лицами, заговоренными от смерти, однако тайна феномена заключена в особом управлении энергетическим полем на уровне подсознания.
Американский гангстер в 1933 году из-за финансовых проблем решил убить свою возлюбленную и заполучить ее страховку. После удачного начала Энтони Марино пожелал повторить аналогичную ситуацию с владельцем питейного заведения из Бронкса. Тогда сообщники преступника оформили на старого любителя выпить полюса и стали продумывать детали преступления. Сначала бандиты предоставили жертве неограниченный кредит на спиртное, надеясь, что он умрет сам, после чего решили заменить его антифризом. Мужчина после потери сознания пришел в себя и стал требовать добавку. Его организм выдержал даже крысиный яд и древесный спирт с тухлой рыбой, после чего злоумышленники просто оставили его лежать в холодной воде на морозе. Алкоголик не желал прощаться с жизнью даже во время аварии, но не выдержал испытания газовой духовкой, а полиция быстро нашла убийц. Коллеги могильщика из Нового Орлеана наняли профессионального киллера, которому не удалось устранить конкурента. Люди решили положить бомбу в его дом, но после взрыва человек продолжал крепко спать, оказавшись отброшенным на больше расстояние. Попытка утопить его тело в озере тоже не дало результатов, а многочисленные пулевые ранения только уложили американца на больничную койку. Он умер в 98-летнем возрасте, пережив всех своих врагов.
Наполеон, будучи лейтенантом, всегда находился в первых рядах армии во время сражений, после чего повторял свои подвиги, став генералом. Эти события вызывали ужас у противников и повышали героизм солдат. Есть документы, описывающие неуязвимость индейских вождей, когда их племена были атакованы американцами. Во время сильной перестрелки один старый человек вышел на открытую площадку и стал спокойно курить трубку, не обращая внимания на летающие пули. Потом к нему присоединились остальные соплеменники, а шаман специально стоял возле дерева, после чего высыпал патроны из своих мокасин. В 19 веке европейские путешественники узнали, что в африканской деревне живет колдун, способный творить невероятные вещи. Он после символической платы спокойно наблюдал за выстрелами с близкого расстояния, после чего даже разрешил повторить такие действия во время контакта. Оружие разлетелось в руках шокированного свидетеля событий, а этот герой не получил даже маленькой царапины.
Во время войны советские солдаты захватили кирху в Бреслау, но немцы повредили связь, продолжая обстреливать площадь. Тогда командир приказал бойцу Антонову и его напарнику починить провод, но первый человек погиб, а герой нашей истории выполнил задание под ураганным огнем врага и потерял сознание после возвращения назад из-за перенапряжения. Некоторые политические лидеры тоже имели такие способности. Генерал Шарль де Голль 30 раз пережил покушения и дальше предпочитал выходить на улицу с минимальной охраной. Фиделя Кастро американцы пытались уничтожить 600 раз, используя различные методы, но его не брали даже опасные вирусы.
Американский гангстер в 1933 году из-за финансовых проблем решил убить свою возлюбленную и заполучить ее страховку. После удачного начала Энтони Марино пожелал повторить аналогичную ситуацию с владельцем питейного заведения из Бронкса. Тогда сообщники преступника оформили на старого любителя выпить полюса и стали продумывать детали преступления. Сначала бандиты предоставили жертве неограниченный кредит на спиртное, надеясь, что он умрет сам, после чего решили заменить его антифризом. Мужчина после потери сознания пришел в себя и стал требовать добавку. Его организм выдержал даже крысиный яд и древесный спирт с тухлой рыбой, после чего злоумышленники просто оставили его лежать в холодной воде на морозе. Алкоголик не желал прощаться с жизнью даже во время аварии, но не выдержал испытания газовой духовкой, а полиция быстро нашла убийц. Коллеги могильщика из Нового Орлеана наняли профессионального киллера, которому не удалось устранить конкурента. Люди решили положить бомбу в его дом, но после взрыва человек продолжал крепко спать, оказавшись отброшенным на больше расстояние. Попытка утопить его тело в озере тоже не дало результатов, а многочисленные пулевые ранения только уложили американца на больничную койку. Он умер в 98-летнем возрасте, пережив всех своих врагов.
Наполеон, будучи лейтенантом, всегда находился в первых рядах армии во время сражений, после чего повторял свои подвиги, став генералом. Эти события вызывали ужас у противников и повышали героизм солдат. Есть документы, описывающие неуязвимость индейских вождей, когда их племена были атакованы американцами. Во время сильной перестрелки один старый человек вышел на открытую площадку и стал спокойно курить трубку, не обращая внимания на летающие пули. Потом к нему присоединились остальные соплеменники, а шаман специально стоял возле дерева, после чего высыпал патроны из своих мокасин. В 19 веке европейские путешественники узнали, что в африканской деревне живет колдун, способный творить невероятные вещи. Он после символической платы спокойно наблюдал за выстрелами с близкого расстояния, после чего даже разрешил повторить такие действия во время контакта. Оружие разлетелось в руках шокированного свидетеля событий, а этот герой не получил даже маленькой царапины.
Во время войны советские солдаты захватили кирху в Бреслау, но немцы повредили связь, продолжая обстреливать площадь. Тогда командир приказал бойцу Антонову и его напарнику починить провод, но первый человек погиб, а герой нашей истории выполнил задание под ураганным огнем врага и потерял сознание после возвращения назад из-за перенапряжения. Некоторые политические лидеры тоже имели такие способности. Генерал Шарль де Голль 30 раз пережил покушения и дальше предпочитал выходить на улицу с минимальной охраной. Фиделя Кастро американцы пытались уничтожить 600 раз, используя различные методы, но его не брали даже опасные вирусы.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:50