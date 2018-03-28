Феномен заговоренных от смерти людей заключен в особом управлении энергетическим полем на уровне подсознания

Американский гангстер в 1933 году из-за финансовых проблем решил убить свою возлюбленную и заполучить ее страховку. После удачного начала Энтони Марино пожелал повторить аналогичную ситуацию с владельцем питейного заведения из Бронкса. Тогда сообщники преступника оформили на старого любителя выпить полюса и стали продумывать детали преступления. Сначала бандиты предоставили жертве неограниченный кредит на спиртное, надеясь, что он умрет сам, после чего решили заменить его антифризом. Мужчина после потери сознания пришел в себя и стал требовать добавку. Его организм выдержал даже крысиный яд и древесный спирт с тухлой рыбой, после чего злоумышленники просто оставили его лежать в холодной воде на морозе. Алкоголик не желал прощаться с жизнью даже во время аварии, но не выдержал испытания газовой духовкой, а полиция быстро нашла убийц. Коллеги могильщика из Нового Орлеана наняли профессионального киллера, которому не удалось устранить конкурента. Люди решили положить бомбу в его дом, но после взрыва человек продолжал крепко спать, оказавшись отброшенным на больше расстояние. Попытка утопить его тело в озере тоже не дало результатов, а многочисленные пулевые ранения только уложили американца на больничную койку. Он умер в 98-летнем возрасте, пережив всех своих врагов.Наполеон, будучи лейтенантом, всегда находился в первых рядах армии во время сражений, после чего повторял свои подвиги, став генералом. Эти события вызывали ужас у противников и повышали героизм солдат. Есть документы, описывающие неуязвимость индейских вождей, когда их племена были атакованы американцами. Во время сильной перестрелки один старый человек вышел на открытую площадку и стал спокойно курить трубку, не обращая внимания на летающие пули. Потом к нему присоединились остальные соплеменники, а шаман специально стоял возле дерева, после чего высыпал патроны из своих мокасин. В 19 веке европейские путешественники узнали, что в африканской деревне живет колдун, способный творить невероятные вещи. Он после символической платы спокойно наблюдал за выстрелами с близкого расстояния, после чего даже разрешил повторить такие действия во время контакта. Оружие разлетелось в руках шокированного свидетеля событий, а этот герой не получил даже маленькой царапины.Во время войны советские солдаты захватили кирху в Бреслау, но немцы повредили связь, продолжая обстреливать площадь. Тогда командир приказал бойцу Антонову и его напарнику починить провод, но первый человек погиб, а герой нашей истории выполнил задание под ураганным огнем врага и потерял сознание после возвращения назад из-за перенапряжения. Некоторые политические лидеры тоже имели такие способности. Генерал Шарль де Голль 30 раз пережил покушения и дальше предпочитал выходить на улицу с минимальной охраной. Фиделя Кастро американцы пытались уничтожить 600 раз, используя различные методы, но его не брали даже опасные вирусы.