АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мадам Черная магия: Пророчества Марии Ленорман сбывались и сыграли с нею злую шутку в конце жизни
EUR 71.26 USD 57.17
Курс валют на 28.03.2018

На дне озера в Швейцарии нашли ботинок, выброшенный 5 000 лет назад

На территории Швейцарии на дне местного водоёма был выловлен дырявый ботинок. Как стало известно, возраст находки составляет около пяти тысяч лет.

На дне озера в Швейцарии нашли ботинок, выброшенный 5 000 лет назад


Данный артефакт обнаружили на озере Грайфензее в северной части государства. Археологи на крючок смогли подцепить ботинок возрастом около 5 000 лет. При этом он практически в полной мере сохранился. На территории Старого Света подобных находок насчитывается около десяти. Ботинок, который внешне напоминает лапоть, сшили из лыка. Длина обуви составляет 26 см. Скорее всего ботинок выбросили из-за дырки на пятке. На озере подводные поиски осуществляются на глубине около 3,5 м.

Предметы старины на поверхность извлекают вместе с илом. От него избавляются в лабораториях. Помещение для недопущения бактерий охлаждают. В нём поддерживается нужная влажность. В озере первые предметы археологии нашли в конце ещё позапрошлого века. Тогда уровень воды в озере после изменения русла упал на метр.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фотошпионы запечатлели купе BMW M8 во время
Компания Novitec представила обновленный
Инсайдер представил изображение нового OnePlus 6
Российский Центр освоения Луны закроют из-за
Штраф за пользование телефоном в самолете может
Ученые: Пенометалл устойчив к взрыву и осколкам
Открытие гримерной в память о Хворостовском
Феномен заговоренных от смерти людей заключен в
На дне озера в Швейцарии нашли ботинок,
Ученые создают ракетное топливо в искусственном
Учёные рассказали, как бороться с аллергией
Мадам Черная магия: Пророчества Марии Ленорман
В Екатеринбурге попытались ограбить отделение
Хейтеры заявили, что Ольга Бузова без фотошопа
Учёные дали совет, как вылечить кашель в домашних
Зрители требуют, чтобы Ольга Орлова извинилась
Новый Infiniti QX80 скоро появится на российском
Учёные: Каннабис может лечить несколько видов
Учёные: Из навоза можно делать бумагу
Учёные обнаружили новый способ победить алкоголизм
В рейтинге лучших программ расчетно-кассового
По Кемерово прокатилась волна звонков о
Саша Черно рассказала о напряженных отношениях с
Skoda назвала дату дебюта нового кроссовера Skoda
Саша Черно заявила, что ее мать пускает о ней
Адвокат экс-участницы «Дом-2» пострадал от
Захарова раскритиковала британскую презентацию об
Математики вычислили количество разумных
Учёные рассказали об уникальности свойств воды
Участник «Битвы экстрасенсов» будет строить
Просмотреть все новости