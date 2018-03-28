На дне озера в Швейцарии нашли ботинок, выброшенный 5 000 лет назад

Данный артефакт обнаружили на озере Грайфензее в северной части государства. Археологи на крючок смогли подцепить ботинок возрастом около 5 000 лет. При этом он практически в полной мере сохранился. На территории Старого Света подобных находок насчитывается около десяти. Ботинок, который внешне напоминает лапоть, сшили из лыка. Длина обуви составляет 26 см. Скорее всего ботинок выбросили из-за дырки на пятке. На озере подводные поиски осуществляются на глубине около 3,5 м.Предметы старины на поверхность извлекают вместе с илом. От него избавляются в лабораториях. Помещение для недопущения бактерий охлаждают. В нём поддерживается нужная влажность. В озере первые предметы археологии нашли в конце ещё позапрошлого века. Тогда уровень воды в озере после изменения русла упал на метр.