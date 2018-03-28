Ученые создают ракетное топливо в искусственном "кишечнике"

Аппарат, работающий по принципу кишечника, поэтапно перемешивает все необходимые для создания ракетного топлива компоненты. Данный процесс позволяет избежать воздействия металла на топливо, так как производство проходит в резиновых трубках. Таким образом, формирование новых порций топлива можно сделать непрерывным.Ракетные двигатели, работающие на твердом топливе, небольшого размера, что позволяет помещать их в баллистические ракетные установки. Концепция подобной установки была описана еще в 2016 года, однако только сейчас инженеры смогли воплотить замыслы в реальный проект.