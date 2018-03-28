Ученые создают ракетное топливо в искусственном "кишечнике"
Ученые из японского космического ведомства JAXA при участии коллег из Университета Чуо разработали специальный аппарат, который смешивает компоненты твердого ракетного топлива, функционируя как кишечник человека, пишет портал IEEE Spectrum.
Аппарат, работающий по принципу кишечника, поэтапно перемешивает все необходимые для создания ракетного топлива компоненты. Данный процесс позволяет избежать воздействия металла на топливо, так как производство проходит в резиновых трубках. Таким образом, формирование новых порций топлива можно сделать непрерывным.
Ракетные двигатели, работающие на твердом топливе, небольшого размера, что позволяет помещать их в баллистические ракетные установки. Концепция подобной установки была описана еще в 2016 года, однако только сейчас инженеры смогли воплотить замыслы в реальный проект.
Аппарат, работающий по принципу кишечника, поэтапно перемешивает все необходимые для создания ракетного топлива компоненты. Данный процесс позволяет избежать воздействия металла на топливо, так как производство проходит в резиновых трубках. Таким образом, формирование новых порций топлива можно сделать непрерывным.
Ракетные двигатели, работающие на твердом топливе, небольшого размера, что позволяет помещать их в баллистические ракетные установки. Концепция подобной установки была описана еще в 2016 года, однако только сейчас инженеры смогли воплотить замыслы в реальный проект.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:30