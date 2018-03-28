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Учёные рассказали, как бороться с аллергией

В настоящее время становится всё больше людей, у которых наблюдается аллергическая реакция на те или иные виды веществ. Существует простые способы борьбы с аллергией.

Учёные рассказали, как бороться с аллергией


Стоит в начале отметить, что аллергическая реакция - это действие иммунной системы на аллергены. Чаще всего люди реагируют на цветения, которые наблюдаются в весенний период. Кроме того, существует аллергия на металлы, шерсть, продукты питания, пыль, химические средства. Это выражается в кашле, чиханье, покраснении, зуде и так далее. Для начала нужно понять, что конкретно вызывает такую реакцию иммунной системы. Для этого прежде всего нужно обратиться к врачу, чтобы специалист взял кожные пробы и сделал соответствующие анализы.

Кроме того, следует ограничить нахождение в местах, где имеются аллергены. Следует придерживаться методов предосторожности, например, необходимо обеспечить себе постоянный доступ к чистому воздуху.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 12:20
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