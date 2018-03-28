В Екатеринбурге попытались ограбить отделение Сбербанка

При помощи взрывного устройства злоумышленник взломал дверь. Рецидивистом была осуществлена попытка кражи денежных средств из банка на ул. Титова. Представители правоохранительных органов благодаря оперативным действиям смогли задержать преступника. Согласно сообщению представителей отделения по связям со средствами массовой информации УМВД РФ по Екатеринбургу, в настоящее время проводятся следственно-оперативные действия.Имеется информация, что денежные средства украдены небыли. В настоящее время служба безопасности Сбербанка всячески помогает правоохранительным органам. Согласно сообщению пресс-службы Уральского банка Сбербанка, преступника задержала группа быстрого реагирования. Рецидивиста в итоге передали полиции.