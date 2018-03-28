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Учёные дали совет, как вылечить кашель в домашних условиях

В любое время года существует опасность заболеть простудой, сопровождающаяся кашлем, заложенным носом и другими неприятными особенностями. Простые советы помогут вылечить эти симптомы в домашних условиях.

Учёные дали совет, как вылечить кашель в домашних условиях


Прежде всего стоит отметить, что речь идёт о несерьёзных симптомах, например, таких, как: кашель, заложенный нос, небольшая температура. Если такое состояние сопровождается рвотой, поносом и высокой температурой, то стоит обратиться к врачу, который поставит точный диагноз. Если человек болеет обычной простудой, то для начала требуется пить больше воды. Ежедневный показатель в данном случае составляет примерно два литра. В таком случае сухой кашель становится мокрым, в результате ненужная слизь выходит из организма.

Второй совет состоит в том, чтобы залить горячей водой несколько листочков подорожника и пить каждые два часа, это поможет вылечить кашель. Жидкость должна настояться 40 минут, так, она обогащается нужными свойствами, которые выводят из организма вредные вещества. Через неделю от кашля не останется и следа.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 11:50
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