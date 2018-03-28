Учёные дали совет, как вылечить кашель в домашних условиях

Прежде всего стоит отметить, что речь идёт о несерьёзных симптомах, например, таких, как: кашель, заложенный нос, небольшая температура. Если такое состояние сопровождается рвотой, поносом и высокой температурой, то стоит обратиться к врачу, который поставит точный диагноз. Если человек болеет обычной простудой, то для начала требуется пить больше воды. Ежедневный показатель в данном случае составляет примерно два литра. В таком случае сухой кашель становится мокрым, в результате ненужная слизь выходит из организма.Второй совет состоит в том, чтобы залить горячей водой несколько листочков подорожника и пить каждые два часа, это поможет вылечить кашель. Жидкость должна настояться 40 минут, так, она обогащается нужными свойствами, которые выводят из организма вредные вещества. Через неделю от кашля не останется и следа.