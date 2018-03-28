Новый Infiniti QX80 скоро появится на российском рынке
В российских дилерских центрах компании Infiniti в мае текущего года начнут принимать заказы на обновлённую версию внедорожника QX80. Официальный дебют автомобиля Infiniti QX80 состоялся в ноябре прошлого года.
Ранее сообщалось, что Infiniti QX80 построен на базе Nissan Patrol. Рестайлинговая версия внедорожника получила модернизированный дизайн экстерьера и интерьера. В частности, у автомобиля появились новые бамперы, белее широкий капот, расположенная иначе головная оптика и иные задние фонари.
В подкапотном пространстве внедорожника установлен прежний двигатель V8 производительностью 405 лошадиных сил. Комплектуется автомобиль 7-скоростной автоматической трансмиссией и полноприводной системой.
В оснащении Infiniti QX80 числится система автоматического экстренного торможения, интеллектуальный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и другие функции.
Ранее сообщалось, что Infiniti QX80 построен на базе Nissan Patrol. Рестайлинговая версия внедорожника получила модернизированный дизайн экстерьера и интерьера. В частности, у автомобиля появились новые бамперы, белее широкий капот, расположенная иначе головная оптика и иные задние фонари.
В подкапотном пространстве внедорожника установлен прежний двигатель V8 производительностью 405 лошадиных сил. Комплектуется автомобиль 7-скоростной автоматической трансмиссией и полноприводной системой.
В оснащении Infiniti QX80 числится система автоматического экстренного торможения, интеллектуальный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и другие функции.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:40