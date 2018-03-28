Саша Черно рассказала о напряженных отношениях с матерью
Одна из самых скандальных участниц «Дом-2» Саша Черно периодически напоминает о своих сложных отношениях с родной матерью.
Как утверждает девушка, родительница обвиняет ее в воровстве, что абсолютно не соответствует правде.
В целом отношения матери и дочери напряженные, ведь многое Саша так и не смогла женщине простить. Саша Черно родилась, когда ее матери исполнилось 15 лет и вскоре девочку отдали на воспитание бабушке.
Черно предпочитает общаться с семьей отца, который заставлял ее учиться и в целом наладил с дочкой хорошие отношения.
Саша отмечает, что и по сей день помогает финансово своей семье и недоумевает, почему когда она стала популярной ее мать начала распространять нелицеприятные слухи о ней. При этом Черно пишет, что всегда старается быть честной с фолловерами и не отрицает, что у нее есть долги.
Как утверждает девушка, родительница обвиняет ее в воровстве, что абсолютно не соответствует правде.
В целом отношения матери и дочери напряженные, ведь многое Саша так и не смогла женщине простить. Саша Черно родилась, когда ее матери исполнилось 15 лет и вскоре девочку отдали на воспитание бабушке.
Черно предпочитает общаться с семьей отца, который заставлял ее учиться и в целом наладил с дочкой хорошие отношения.
Саша отмечает, что и по сей день помогает финансово своей семье и недоумевает, почему когда она стала популярной ее мать начала распространять нелицеприятные слухи о ней. При этом Черно пишет, что всегда старается быть честной с фолловерами и не отрицает, что у нее есть долги.