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Саша Черно рассказала о напряженных отношениях с матерью

Одна из самых скандальных участниц «Дом-2» Саша Черно периодически напоминает о своих сложных отношениях с родной матерью.

Как утверждает девушка, родительница обвиняет ее в воровстве, что абсолютно не соответствует правде.

Саша Черно рассказала о напряженных отношениях с матерью

В целом отношения матери и дочери напряженные, ведь многое Саша так и не смогла женщине простить. Саша Черно родилась, когда ее матери исполнилось 15 лет и вскоре девочку отдали на воспитание бабушке.

Саша Черно рассказала о напряженных отношениях с матерью

Черно предпочитает общаться с семьей отца, который заставлял ее учиться и в целом наладил с дочкой хорошие отношения.

Саша отмечает, что и по сей день помогает финансово своей семье и недоумевает, почему когда она стала популярной ее мать начала распространять нелицеприятные слухи о ней. При этом Черно пишет, что всегда старается быть честной с фолловерами и не отрицает, что у нее есть долги.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:37
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