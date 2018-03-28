Саша Черно рассказала о напряженных отношениях с матерью

Как утверждает девушка, родительница обвиняет ее в воровстве, что абсолютно не соответствует правде.В целом отношения матери и дочери напряженные, ведь многое Саша так и не смогла женщине простить. Саша Черно родилась, когда ее матери исполнилось 15 лет и вскоре девочку отдали на воспитание бабушке.Черно предпочитает общаться с семьей отца, который заставлял ее учиться и в целом наладил с дочкой хорошие отношения.Саша отмечает, что и по сей день помогает финансово своей семье и недоумевает, почему когда она стала популярной ее мать начала распространять нелицеприятные слухи о ней. При этом Черно пишет, что всегда старается быть честной с фолловерами и не отрицает, что у нее есть долги.