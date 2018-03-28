Учёные: Каннабис может лечить несколько видов зависимости

Марихуана (каннабис) применяется в медицине в целях лечения опасного заболевания рака, в некоторых странах уже давно практикуется такой метод лечения. В настоящее время ведутся споры о том, стоит ли использовать коноплю в данных целях, поскольку это растение может не только помочь, но и навредить. Однако последнее исследование доказало, что использование в разумных пределах данного растения может быть применено в лечении болезни Крона. Когда во время эксперимента учёные поместили каннабидиол на кожу грызунов, которые проявляли агрессию в результате зависимости, то в скором времени они успокаивались. Положительная динамика с продолжительным действием всё ещё наблюдалась спустя полгода.По мнению учёных, данный ингредиент способен лечить различные зависимости в сочетании с другими препаратами. Растение не может быть применено в качестве только одного средства, каннабис нацелен на усиление действия других препаратов для избавления от различных видов зависимости.