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Учёные: Каннабис может лечить несколько видов зависимости

Каннабис, или марихуана, по мнению учёных, имеет в своём составе довольно много опасных составляющих. Тем не менее в нём содержится такой компонента как CBD, или каннабидиол, способный избавить человека от наркотической и алкогольной зависимости.

Учёные: Каннабис может лечить несколько видов зависимости


Марихуана (каннабис) применяется в медицине в целях лечения опасного заболевания рака, в некоторых странах уже давно практикуется такой метод лечения. В настоящее время ведутся споры о том, стоит ли использовать коноплю в данных целях, поскольку это растение может не только помочь, но и навредить. Однако последнее исследование доказало, что использование в разумных пределах данного растения может быть применено в лечении болезни Крона. Когда во время эксперимента учёные поместили каннабидиол на кожу грызунов, которые проявляли агрессию в результате зависимости, то в скором времени они успокаивались. Положительная динамика с продолжительным действием всё ещё наблюдалась спустя полгода.

По мнению учёных, данный ингредиент способен лечить различные зависимости в сочетании с другими препаратами. Растение не может быть применено в качестве только одного средства, каннабис нацелен на усиление действия других препаратов для избавления от различных видов зависимости.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 11:30
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