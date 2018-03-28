Адвокат экс-участницы «Дом-2» пострадал от упавшей с крыши сосульки

Одна из огромных сосулек упала на голову адвоката экс-участницы «Дом-2» Марины Мексики 48-летнего Владислава Пахомова.Как рассказал мужчина, он стал «жертвой» потепления в переулке Романова, где на него начал падать снег, счищаемый с крыши коммунальными работниками. Адвокат укрылся под аркой и прокричал рабочим, чтобы они ограждали территорию. Когда Пахомов покинул укрытие, ему на голову приземлилась огромная сосулька.Пришлось вызвать карету «скорой помощи» и отправить пострадавшего на обследование в клинику Склифосовского.Адвокатское удостоверение юрист получил лишь в прошлом году, и Марина стала его первой клиенткой. Как стало известно, Черкасова обиделась на сотрудницу одного из московских аэропортов, которая обнародовала ее персональные данные.