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Адвокат экс-участницы «Дом-2» пострадал от упавшей с крыши сосульки

В столице началось потепление и как следствие с крыш домов угрожающе повисли сосульки и начал сползать слежавшийся снег.

Одна из огромных сосулек упала на голову адвоката экс-участницы «Дом-2» Марины Мексики 48-летнего Владислава Пахомова.

Адвокат экс-участницы «Дом-2» пострадал от упавшей с крыши сосульки

Как рассказал мужчина, он стал «жертвой» потепления в переулке Романова, где на него начал падать снег, счищаемый с крыши коммунальными работниками. Адвокат укрылся под аркой и прокричал рабочим, чтобы они ограждали территорию. Когда Пахомов покинул укрытие, ему на голову приземлилась огромная сосулька.

Адвокат экс-участницы «Дом-2» пострадал от упавшей с крыши сосульки

Пришлось вызвать карету «скорой помощи» и отправить пострадавшего на обследование в клинику Склифосовского.

Адвокатское удостоверение юрист получил лишь в прошлом году, и Марина стала его первой клиенткой. Как стало известно, Черкасова обиделась на сотрудницу одного из московских аэропортов, которая обнародовала ее персональные данные.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:22
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