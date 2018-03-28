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Учёные: Из навоза можно делать бумагу

Учёные из международной группы пришли к выводу, что навоз может стать настоящим источником целлюлозы для изготовления бумаги. Это может стать помощью для тех стран, где не хватает древесины для этой цели.

Учёные: Из навоза можно делать бумагу


Учёный Александр Бисмарк пришёл к выводу, что животные потребляют низкосортную пищу, которая содержит не только растительную массу, но и целлюлозу. На выходе получается навоз, который может стать почти безотходным производством в изготовлении такого ценного материала как бумага. По мнению Бисмарка, для этой цели можно использовать отходы коров, коз, коней и слонов. Для этой цели необходимо обработать навоз гидроксидом натрий, который удаляет лигнин. Затем использовать гипохлорид натрия и размолоть частицы на нановолокна для получения нужного результата.

Изготовление бумаги из древесины требует много времени, сил и энергии, однако натуральный исходный материал, навоз, это всё экономит, поскольку животные пережёвывают растения. Учёные надеются получить из этого "исходника" биогаз. Исследования в этой области ещё проводятся.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 11:20
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