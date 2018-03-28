Учёные: Из навоза можно делать бумагу

Учёный Александр Бисмарк пришёл к выводу, что животные потребляют низкосортную пищу, которая содержит не только растительную массу, но и целлюлозу. На выходе получается навоз, который может стать почти безотходным производством в изготовлении такого ценного материала как бумага. По мнению Бисмарка, для этой цели можно использовать отходы коров, коз, коней и слонов. Для этой цели необходимо обработать навоз гидроксидом натрий, который удаляет лигнин. Затем использовать гипохлорид натрия и размолоть частицы на нановолокна для получения нужного результата.Изготовление бумаги из древесины требует много времени, сил и энергии, однако натуральный исходный материал, навоз, это всё экономит, поскольку животные пережёвывают растения. Учёные надеются получить из этого "исходника" биогаз. Исследования в этой области ещё проводятся.