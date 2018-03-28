Саша Черно заявила, что ее мать пускает о ней лживые слухи

«Не понимаю, почему когда я пришла в телевизор, моя так называемая мать опять разносит про меня разные слухи. О воровстве и т.д. зачем мне воровать, если у меня и так всё есть и даже больше. Непонятно только для чего? Я, например, думала встретиться с ней и простить за всё. Но, видимо, придётся жить так дальше. Матери-кукушки, никогда не бросайте своих детей», - заявила Саша.

Уже не впервые девушка поднимает тему своего трудного детства. Фанаты ей сочувствуют, вот только не все верят тому, о чем говорит брюнетка. Тем не менее, участница уверена, что ей просто обязаны поверить, а потому она снова подняла эту неприятную тему.Экстравагантная участница призналась, что мама ее родила в 15 лет, и только первые пять лет еще в какой-то мере присутствовала в жизни Саши, а уже потом Черно оставили полностью на попечении у бабушки. Еще тогда девушка начала работать, так как в финансовом плане дела обстояли неважно. А деньги в семье, по ее словам, воровала мама.У «бегемотика» еще есть трое сестер и братьев, мама постоянно меняла ухажеров и неоднократно отбывала наказание за мошенничество. К слову, с отцом и его семьей у Саши всегда были нормальные отношения.Сама она финансово помогает близким людям и до сих пор. И девушке совершенно не нравится, что ее родительница распускает о ней грязные слухи.Черно также призналась, что ей уже надоела своя медийность. Из-за популярности ей приходится терпеть различные слухи, что, разумеется, ее не устраивает. Александра отметила, что не отрицает наличие долгов, однако выносить темы на общественный суд ей совершенно не нравится.