Саша Черно заявила, что ее мать пускает о ней лживые слухи
Участница «Дома-2» Саша Черно сообщила, что ей надоело выслушивать слухи о ее воровстве. Особенно больно ей из-за того, что такие сведения распускает ее собственная мама.
Уже не впервые девушка поднимает тему своего трудного детства. Фанаты ей сочувствуют, вот только не все верят тому, о чем говорит брюнетка. Тем не менее, участница уверена, что ей просто обязаны поверить, а потому она снова подняла эту неприятную тему.
Экстравагантная участница призналась, что мама ее родила в 15 лет, и только первые пять лет еще в какой-то мере присутствовала в жизни Саши, а уже потом Черно оставили полностью на попечении у бабушки. Еще тогда девушка начала работать, так как в финансовом плане дела обстояли неважно. А деньги в семье, по ее словам, воровала мама.
У «бегемотика» еще есть трое сестер и братьев, мама постоянно меняла ухажеров и неоднократно отбывала наказание за мошенничество. К слову, с отцом и его семьей у Саши всегда были нормальные отношения.
Сама она финансово помогает близким людям и до сих пор. И девушке совершенно не нравится, что ее родительница распускает о ней грязные слухи.
Черно также призналась, что ей уже надоела своя медийность. Из-за популярности ей приходится терпеть различные слухи, что, разумеется, ее не устраивает. Александра отметила, что не отрицает наличие долгов, однако выносить темы на общественный суд ей совершенно не нравится.
Уже не впервые девушка поднимает тему своего трудного детства. Фанаты ей сочувствуют, вот только не все верят тому, о чем говорит брюнетка. Тем не менее, участница уверена, что ей просто обязаны поверить, а потому она снова подняла эту неприятную тему.
Экстравагантная участница призналась, что мама ее родила в 15 лет, и только первые пять лет еще в какой-то мере присутствовала в жизни Саши, а уже потом Черно оставили полностью на попечении у бабушки. Еще тогда девушка начала работать, так как в финансовом плане дела обстояли неважно. А деньги в семье, по ее словам, воровала мама.
У «бегемотика» еще есть трое сестер и братьев, мама постоянно меняла ухажеров и неоднократно отбывала наказание за мошенничество. К слову, с отцом и его семьей у Саши всегда были нормальные отношения.
Сама она финансово помогает близким людям и до сих пор. И девушке совершенно не нравится, что ее родительница распускает о ней грязные слухи.
«Не понимаю, почему когда я пришла в телевизор, моя так называемая мать опять разносит про меня разные слухи. О воровстве и т.д. зачем мне воровать, если у меня и так всё есть и даже больше. Непонятно только для чего? Я, например, думала встретиться с ней и простить за всё. Но, видимо, придётся жить так дальше. Матери-кукушки, никогда не бросайте своих детей», - заявила Саша.
Черно также призналась, что ей уже надоела своя медийность. Из-за популярности ей приходится терпеть различные слухи, что, разумеется, ее не устраивает. Александра отметила, что не отрицает наличие долгов, однако выносить темы на общественный суд ей совершенно не нравится.