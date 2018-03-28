Промсвязьбанк предложил клиентам кредитную карту с двойным кэшбэком
В Промсвязьбанке клиентам предложили оформить новую высокодоходную кредитную карту, которая получила название «Двойной кэшбек». Максимальный возраст средств по ней составляет 11%. Отмечается, что деньги зачисляются обратно не только в ходе покупок, но и за пополнение.
Теперь у клиентов ПСБ появилась возможность получить до 10%, если они расплачиваются картой в кафе и ресторанах, приобретают билеты в кинотеатр, оплачивают такси и услуги каршеринга. Кроме этого, владельцам «пластика» возвращается 1% за все остальные покупки и пополнение через переводы с карт ПСБ и сторонних банков.
За месяц человек может получить максиму 2000 баллов. Возврат денежных средств происходит по такой схеме: 1 балл или 10 баллов за потраченные 100 рублей. Конвертировать баллы в рубли можно в мобильном приложении Промсвязьбанка.
На карте доступен и кредитный лимит, который колеблется в пределах от 15 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. Льготный период возврата средств составляет 55 дней. Процентная ставка – 26% годовых. За годовое обслуживание карты необходимо заплатить 990 рублей.
Карта доступна для оформления на базе платежной системы VISA. Получить информацию о новом продукте можно на сайте банка или же у менеджеров.
«Новая карта – прорыв на рынке. Ее отличительная особенность заключается не только в кешбеке за покупки, но и за пополнение. Такого пока не может предоставить ни один банк. «Двойной кешбэк» представляет собой универсальный финансовый инструмент, предоставляющий клиентам возможность получить возврат 11% средств. В будущем планируется добавлять категории трат с повышенным показателем кэшбека», - заявил Андрей Муравьев, начальник управления кредитных продуктов и развития взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка.
Карту можно открыть на базе платежной системы VISA. Получить подробную информацию о кредитной карте «Двойной Cash Back» можно на сайте
Теперь у клиентов ПСБ появилась возможность получить до 10%, если они расплачиваются картой в кафе и ресторанах, приобретают билеты в кинотеатр, оплачивают такси и услуги каршеринга. Кроме этого, владельцам «пластика» возвращается 1% за все остальные покупки и пополнение через переводы с карт ПСБ и сторонних банков.
За месяц человек может получить максиму 2000 баллов. Возврат денежных средств происходит по такой схеме: 1 балл или 10 баллов за потраченные 100 рублей. Конвертировать баллы в рубли можно в мобильном приложении Промсвязьбанка.
На карте доступен и кредитный лимит, который колеблется в пределах от 15 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. Льготный период возврата средств составляет 55 дней. Процентная ставка – 26% годовых. За годовое обслуживание карты необходимо заплатить 990 рублей.
Карта доступна для оформления на базе платежной системы VISA. Получить информацию о новом продукте можно на сайте банка или же у менеджеров.
«Новая карта – прорыв на рынке. Ее отличительная особенность заключается не только в кешбеке за покупки, но и за пополнение. Такого пока не может предоставить ни один банк. «Двойной кешбэк» представляет собой универсальный финансовый инструмент, предоставляющий клиентам возможность получить возврат 11% средств. В будущем планируется добавлять категории трат с повышенным показателем кэшбека», - заявил Андрей Муравьев, начальник управления кредитных продуктов и развития взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка.
Карту можно открыть на базе платежной системы VISA. Получить подробную информацию о кредитной карте «Двойной Cash Back» можно на сайте
банка.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 15:55