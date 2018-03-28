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Математики вычислили количество разумных инопланетных цивилизаций в Млечном Пути

Галактика Млечный Путь имеет более чем сто миллиардов звезд и множество планет на орбите вокруг них. Имеет смысл предполагать, что где-то там, в огромном космическом пространстве, должны быть доказательства других разумных форм жизни.

Математики вычислили количество разумных инопланетных цивилизаций в Млечном Пути


Ученые NBC посредством математических вычислений рассчитали вероятность существования во Вселенной чужих форм жизни, и предполагают, что в великой схеме вещей человечество, возможно, не так далеко от ближайших разумных двоюродных братьев.

Эти расчеты исходят из уравнения Дрейка, обусловливающее количество обитаемых планет в галактике, доля которых имеет условия для развития форм жизни и, в свою очередь, доля этих видов, развивающих сложные чувства.

В этой формуле есть много «если» и «возможно». В настоящее время у человечества нет способа узнать, как часто жизнь возникает во Вселенной, и точно нельзя сказать, как часто инопланетный вид будет достигать уровня интеллекта человека.

Тем не менее математические оценки этих факторов показали, что разумная чужая жизнь может присутствовать на ста миллионов звездных систем в Млечном Пути. Но стоит отметить, что галактика - это не маленькое место. Основываясь на этой оценке, можно так и не встречаться с интеллектуальными чужеземными представителями. Современная ракетная техника займет 20 миллионов лет, чтобы добраться до ближайшей планеты, которая будет содержать разумную жизнь, поскольку расстояние в этом случае исчисляется более тысячами световых лет.

Самое лучшее, на что можно надеяться, это увидеть некоторые свидетельства инопланетного существования, но даже факторинг времени, необходимого для передачи сообщений между двумя планетами, потребовалось бы тысячу лет, чтобы ответить на любое сообщение в любом направлении.

Однако не стоит забывать и о парадоксах Ферми, о котором не упоминали математики. Если умные инопланетяне действительно существуют, вероятно, их присутствие было бы заметно. Однако существуют объяснения того, почему наши галактические соседи настолько спокойны и никак себя не проявляют: они просто сами не желают идти на контакт с землянами.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 10:17
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