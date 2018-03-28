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Участник «Битвы экстрасенсов» будет строить любовь на «Дом-2»

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони вскоре может стать не единственным магом на проекте, так как в рамках кастинга появился участник 18 сезона «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин.

Молодой человек известен многим как «ключник», также прославился всевозможными историями, которые происходят с ним регулярно.

Участник «Битвы экстрасенсов» будет строить любовь на «Дом-2»

Так в конце февраля, Никита подвергся нападению и был жестоко избит в столичной «подземке». В попытке ограбления злоумышленник проломил Турчину череп, несколько раз ударив парня головой о стекло вагона метро.

Участник «Битвы экстрасенсов» будет строить любовь на «Дом-2»

Шоу «Битва экстрасенсов» Никита Турчин покинул еще осенью 2017 года и, несмотря на уговоры молодого человека, организаторы избавились от этого участника.

Теперь 18-летний маг намерен строить отношения на телестройке «дом-2» и пообещал, что «подберет ключик в любой двери и к любому человеку».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:08
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