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Учёные обнаружили новый способ победить алкоголизм

В лабораторных условиях учёные проводили эксперименты на крысах, у которых была алкогольная зависимость, для них применялась терапия стволовыми клеткам. В результате тяга к спиртному снизилась на 90 процентов.

Учёные обнаружили новый способ победить алкоголизм


Грызунам учёные вводили алкоголь, который был равен дозе потребляемой человеком одной бутылке в день, чтобы вызвать у них зависимость. В результате чего они предпочитали спиртное воде, а форма тяжести заболевания обозначалась как тяжёлая. Из жировой ткани человека учёные получили мезинхимальные стволовые клетки, которые через капельницу вводили инъекции крысам. Уже после первой процедуры исследователи заметили положительную динамику, на 90 процентов снизилась их тяга к алкоголю.

Кроме того, даже после месяца у грызунов рецидивов не наблюдалось, алкоголизм был побеждён. По мнению учёных, представленные стволовые клетки имеют способность воздействовать на активные формы кислорода, отвечающих за развитие тяги к алкоголю. Данное открытие, по мнению учёных, позволит им находить новые способы лечить алкогольную зависимость. Данный эксперимент на людях ещё не проводился.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 11:10
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