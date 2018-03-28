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По Кемерово прокатилась волна звонков о минировании зданий

В ночь на двадцать восьмое марта городские спасатели в Кемерово эвакуировали четыре здания вследствие подозрений в минировании.

По Кемерово прокатилась волна звонков о минировании зданий


Неизвестный злоумышленник в ночь на среду позвонил кемеровским правоохранителям, при этом сообщив касательно минирования кафетериев «Баржа», «Мясорубка», бара «Четыре стихии», торгового цента «Байконур». Во всех зданиях якобы лежали подозрительные предметы. Кемеровские спасатели оперативно направились к местам чрезвычайного происшествия, при этом проведя эвакуацию персонала, а также посетителей. В ходе осмотра якобы заминированных мест скоплений людей, специалистами были констатированы ложные вызовы.

Согласно предположениям, ночной инцидент, произошедший в Кемерово, является привычным для РФ случаем телефонного терроризма. Воспользовавшись шумихой на фоне случившейся трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», злоумышленники решили еще больше взволновать шокированное население.
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Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:40
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