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Skoda назвала дату дебюта нового кроссовера Skoda Vision X

Чешская компания Skoda определилась с датой дебюта кроссовера, разработанного на базе концепта Vision X. Мировая премьера нового автомобиля состоится на Женевском автосалоне в будущем году.

Skoda назвала дату дебюта нового кроссовера Skoda Vision X


Серийную версию кроссовера чешские производители назовут по-другому, в модельном ряду производителя новая модель займёт нишу ниже Karoq. Новый кроссовер построен на архитектуре MQB, разработанной на архитектуре Volkswagen, на которой уже построены модели T-Roc и Seat Arona.

Согласно предварительным данным, в моторную линейку серийной версии внедорожника войдёт гибридная силовая установка, состоящая из двух электрических моторов, один из них приводит в действие задние колёса, а второй является стартер-генератором. Ещё одой составляющей гибридного агрегата является турбированный двигатель TSI G-Tec, который функционирует на бензине и на природном газе, генерируя 130 лошадиных сил. К тому же в состав гибридной установки входят литий-ионные батареи мощностью 1,5 кВт/час.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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