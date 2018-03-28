Skoda назвала дату дебюта нового кроссовера Skoda Vision X

Серийную версию кроссовера чешские производители назовут по-другому, в модельном ряду производителя новая модель займёт нишу ниже Karoq. Новый кроссовер построен на архитектуре MQB, разработанной на архитектуре Volkswagen, на которой уже построены модели T-Roc и Seat Arona.Согласно предварительным данным, в моторную линейку серийной версии внедорожника войдёт гибридная силовая установка, состоящая из двух электрических моторов, один из них приводит в действие задние колёса, а второй является стартер-генератором. Ещё одой составляющей гибридного агрегата является турбированный двигатель TSI G-Tec, который функционирует на бензине и на природном газе, генерируя 130 лошадиных сил. К тому же в состав гибридной установки входят литий-ионные батареи мощностью 1,5 кВт/час.