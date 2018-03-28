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На поляну «Дома-2» придет мама Ильи Яббарова

Несколько дней назад появилась информация о том, что в скором времени на Поляну знаменитой телестройки «Дом-2» приедет мама Ильи Яббарова.

Возлюбленная участника уже начала подготавливаться к приезду потенциальной будущей свекрови, подметив, что ее совсем не боится, ведь уже неоднократно созванивалась с женщиной по телефону.

На поляну «Дома-2» придет мама Ильи Яббарова

Стоит заметить, что родительница Алены Савкиной также намеревается вот-вот появиться в периметре. Как предполагают поклонники, таким образом ребята познакомят своих родителей, дабы они имели возможность в будущем поддерживать между собой связь.

Напоминаем, что Алена и Илья планируют в ближайшем будущем сыграть свадьбу, и в связи с этим ребята решили познакомить своих мам на нейтральной территории. Они утверждают, что женщины с легкостью найдут общий язык, так как поводов для ссор у них совершенно нет.

Что же касается старшей сестры участницы, Ольги Рапунцель, то та категорически против этого союза и всеми силами уговаривает маму запретить Алене выходить за Яббарова.

Тем не менее, Савкина не собирается бросать возлюбленного, ведь вместе с ним она способна обойти по рейтингам свою сестру, которая до декретного отпуска была самой обсуждаемой и популярной участницей телепроекта «Дом-2».
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:55
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