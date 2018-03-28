На поляну «Дома-2» придет мама Ильи Яббарова

Возлюбленная участника уже начала подготавливаться к приезду потенциальной будущей свекрови, подметив, что ее совсем не боится, ведь уже неоднократно созванивалась с женщиной по телефону.Стоит заметить, что родительница Алены Савкиной также намеревается вот-вот появиться в периметре. Как предполагают поклонники, таким образом ребята познакомят своих родителей, дабы они имели возможность в будущем поддерживать между собой связь.Напоминаем, что Алена и Илья планируют в ближайшем будущем сыграть свадьбу, и в связи с этим ребята решили познакомить своих мам на нейтральной территории. Они утверждают, что женщины с легкостью найдут общий язык, так как поводов для ссор у них совершенно нет.Что же касается старшей сестры участницы, Ольги Рапунцель, то та категорически против этого союза и всеми силами уговаривает маму запретить Алене выходить за Яббарова.Тем не менее, Савкина не собирается бросать возлюбленного, ведь вместе с ним она способна обойти по рейтингам свою сестру, которая до декретного отпуска была самой обсуждаемой и популярной участницей телепроекта «Дом-2».