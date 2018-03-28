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Ольга Бузова отменила все концерты в связи с трагедией в Кеморове

Знаменитая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова призналась, что не может никак отойти от трагических новостей из города Кемерова. А чтобы поддержать всенародный траур, теледива отменила все свои выступления.

Ольга Бузова отменила все концерты в связи с трагедией в Кеморове

Трагедия в Кемеровском ТЦ не смогла оставить жителей всей России равнодушными. Так и наставница известной телестройки призналась, что не может отойти от разбитого состояния на протяжении нескольких последних дней. Бузова отменила все свои выступления, а также не станет ничего публиковать в своем микроблоге в ближайшие дни.

Ольга сообщила, что перед глазами у нее стоит ужасающая картина пожара и постоянно слышится детский плач. Она совершенно не может понять, как получилось так, что детям не открыли двери. Также у нее есть множество и других вопросов, на которые ей хотелось бы получить ответы. Артистка выразила соболезнования семьям погибших и напомнила, что сейчас вместе с Кемерово скорбит вся России.

Ольга Бузова отменила все концерты в связи с трагедией в Кеморове

По словам телеведущей, скорбят сейчас все, а потому не нужно в социальных сетях оскорблять друг друга, ведь ненависть только порождает большую ненависть. Ей невероятно жаль, но погибших вернуть уже невозможно, и это не повод порождать всяческие нападки в адрес друг друга. Ольга Бузова отметила, что ей очень стыдно за некоторых личностей.

«У меня, как и у всех нормальных людей, разбитое состояние уже вторые сутки...В связи с этой трагедией, я отменила все публичные выступления и публикации на ближайшие дни, начиная со вчерашнего. Я надеюсь на ваше понимание. Перед глазами стоит эта ужасная картина, а в ушах детский плач. До сих пор не понимаю, какого черта не открыли им двери...и ещё миллион вопросов...Больно. Кемерово, с вами скорбит вся страна. Кто как может и умеет. Больно и страшно всем...», - искренне сообщила ведущая.

Также теледива призвала всех подумать о будущем страны, и о безопасности детей. Она посоветовала всем, кто трудится в больших учреждениях, уделить время на проверку системы безопасности. Также, девушка уверена, что в школах нужно проводить уроки о поведении при аварийный ситуациях.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:37
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