Учёные рассказали об уникальности свойств воды

Как известно, вода обладает довольно многими свойствами, сюда можно включить - высокую точку кипения и удельную теплоёмкость, скорость испарения, электрическую проницаемость. Учёные обращают внимание, что на свойства также влияют таких два фактора, как строение и структура молекул, которые могут находиться как в твёрдом, так и в жидком состоянии. Плотность и энергия обуславливают некоторые особенности этой жидкости. Высокая тетраэдричность, или искажение водородных связей, влияет на вид воды, придавая ей жидкую форму, в результате её плотность соответственно становится выше. Низкая тетраэдричность влияет на стабильность плотности жидкости.Учёные считают, что исследования в данной области, касательно обнаружения новых свойств воды, позволят им прийти к новым открытиям в области физической химии. Информация о структуре воды позволит создавать более качественные фильтры для очищения.