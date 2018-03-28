Учёные рассказали об уникальности свойств воды
Группа учёных из Токио провела исследование, в результате которого ей удалось установить уникальные свойства воды, строение молекул зависит от фазовых состояний. Всё зависит от того, как искажаются водородные связи.
Как известно, вода обладает довольно многими свойствами, сюда можно включить - высокую точку кипения и удельную теплоёмкость, скорость испарения, электрическую проницаемость. Учёные обращают внимание, что на свойства также влияют таких два фактора, как строение и структура молекул, которые могут находиться как в твёрдом, так и в жидком состоянии. Плотность и энергия обуславливают некоторые особенности этой жидкости. Высокая тетраэдричность, или искажение водородных связей, влияет на вид воды, придавая ей жидкую форму, в результате её плотность соответственно становится выше. Низкая тетраэдричность влияет на стабильность плотности жидкости.
Учёные считают, что исследования в данной области, касательно обнаружения новых свойств воды, позволят им прийти к новым открытиям в области физической химии. Информация о структуре воды позволит создавать более качественные фильтры для очищения.
Как известно, вода обладает довольно многими свойствами, сюда можно включить - высокую точку кипения и удельную теплоёмкость, скорость испарения, электрическую проницаемость. Учёные обращают внимание, что на свойства также влияют таких два фактора, как строение и структура молекул, которые могут находиться как в твёрдом, так и в жидком состоянии. Плотность и энергия обуславливают некоторые особенности этой жидкости. Высокая тетраэдричность, или искажение водородных связей, влияет на вид воды, придавая ей жидкую форму, в результате её плотность соответственно становится выше. Низкая тетраэдричность влияет на стабильность плотности жидкости.
Учёные считают, что исследования в данной области, касательно обнаружения новых свойств воды, позволят им прийти к новым открытиям в области физической химии. Информация о структуре воды позволит создавать более качественные фильтры для очищения.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 10:10