Эскортница из «Дом-2» прославилась благодаря кружевному белью

Среди своих коллег по телестройке Овсянникова прославилась за счет своего активного желания жить в достатке., - признается звезда.Марго всего 22 года, но она уже попробовала себя в качестве эскортницы и даже может поделиться некоторыми пикантными подробностями «трудовой деятельности».К примеру, Марго рассказала, как один из любовников предложил ролевую игру, в которой Овсянниковой отводилась роль старшей сестры мужчины.Участница скандального шоу призналась, что клиент надел кружевные трусики и после фразы: «Скажи, что все расскажешь маме!», стало понятно, что непосредственный физический контакт между партнерами уже не нужен.