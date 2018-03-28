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Эскортница из «Дом-2» прославилась благодаря кружевному белью

Участница реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова не скрывает, что зарабатывала первые гонорары, оказывая эскорт-услуги.

Среди своих коллег по телестройке Овсянникова прославилась за счет своего активного желания жить в достатке.

Эскортница из «Дом-2» прославилась благодаря кружевному белью

«Занималась этим осознано – хотела помочь семье. Конечно, можно было пойти на несколько работ, но вышло иначе. Я думала о деньгах, точнее – что на них куплю. Эти мысли возбуждали, и я поддавалась», - признается звезда.

Марго всего 22 года, но она уже попробовала себя в качестве эскортницы и даже может поделиться некоторыми пикантными подробностями «трудовой деятельности».

Эскортница из «Дом-2» прославилась благодаря кружевному белью

К примеру, Марго рассказала, как один из любовников предложил ролевую игру, в которой Овсянниковой отводилась роль старшей сестры мужчины.

Участница скандального шоу призналась, что клиент надел кружевные трусики и после фразы: «Скажи, что все расскажешь маме!», стало понятно, что непосредственный физический контакт между партнерами уже не нужен.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:27
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