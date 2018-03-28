Эскортница из «Дом-2» прославилась благодаря кружевному белью
Участница реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова не скрывает, что зарабатывала первые гонорары, оказывая эскорт-услуги.
Среди своих коллег по телестройке Овсянникова прославилась за счет своего активного желания жить в достатке.
«Занималась этим осознано – хотела помочь семье. Конечно, можно было пойти на несколько работ, но вышло иначе. Я думала о деньгах, точнее – что на них куплю. Эти мысли возбуждали, и я поддавалась», - признается звезда.
Марго всего 22 года, но она уже попробовала себя в качестве эскортницы и даже может поделиться некоторыми пикантными подробностями «трудовой деятельности».
К примеру, Марго рассказала, как один из любовников предложил ролевую игру, в которой Овсянниковой отводилась роль старшей сестры мужчины.
Участница скандального шоу призналась, что клиент надел кружевные трусики и после фразы: «Скажи, что все расскажешь маме!», стало понятно, что непосредственный физический контакт между партнерами уже не нужен.
Среди своих коллег по телестройке Овсянникова прославилась за счет своего активного желания жить в достатке.
«Занималась этим осознано – хотела помочь семье. Конечно, можно было пойти на несколько работ, но вышло иначе. Я думала о деньгах, точнее – что на них куплю. Эти мысли возбуждали, и я поддавалась», - признается звезда.
Марго всего 22 года, но она уже попробовала себя в качестве эскортницы и даже может поделиться некоторыми пикантными подробностями «трудовой деятельности».
К примеру, Марго рассказала, как один из любовников предложил ролевую игру, в которой Овсянниковой отводилась роль старшей сестры мужчины.
Участница скандального шоу призналась, что клиент надел кружевные трусики и после фразы: «Скажи, что все расскажешь маме!», стало понятно, что непосредственный физический контакт между партнерами уже не нужен.