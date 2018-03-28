В Waymo создали беспилотник на базе электрического кроссовера Jaguar

Новинка пополнит парк тестовых автомобилей Waymo, а позднее будет доступна для общего использования. Компания Waymo в течение нескольких лет выведет на дороги 20 тысяч электрических внедорожников с автономной системой.На данный момент беспилотный флот Waymo состоит в основном из гибридных минивэнов Chrysler Pacifica. Машины оснащены радарами с обзором 360 градусов, лазерными дальномерами, сенсарами и вычислительной платформой ПО, которая функционирует на базе искусственного интеллекта.Электрический кроссовер Jaguar i-Pace был представлен в марте этого года. Одного заряда автомобилю хватает на преодоление пути продолжительностью 480 километров. Общая производительность двух электрических моторов, которыми комплектуется электрокар, составляет 400 лошадиных сил.