В Waymo создали беспилотник на базе электрического кроссовера Jaguar
Компания Waymo и специалисты автоконцерна Jaguar договорились о разработке современных автопилотируемых машин. Первым проектом станет автономный кроссовер, созданный на базе электрической модели Jaguar I-Pace, его дебют состоится в Нью-Йорке.
Новинка пополнит парк тестовых автомобилей Waymo, а позднее будет доступна для общего использования. Компания Waymo в течение нескольких лет выведет на дороги 20 тысяч электрических внедорожников с автономной системой.
На данный момент беспилотный флот Waymo состоит в основном из гибридных минивэнов Chrysler Pacifica. Машины оснащены радарами с обзором 360 градусов, лазерными дальномерами, сенсарами и вычислительной платформой ПО, которая функционирует на базе искусственного интеллекта.
Электрический кроссовер Jaguar i-Pace был представлен в марте этого года. Одного заряда автомобилю хватает на преодоление пути продолжительностью 480 километров. Общая производительность двух электрических моторов, которыми комплектуется электрокар, составляет 400 лошадиных сил.
Новинка пополнит парк тестовых автомобилей Waymo, а позднее будет доступна для общего использования. Компания Waymo в течение нескольких лет выведет на дороги 20 тысяч электрических внедорожников с автономной системой.
На данный момент беспилотный флот Waymo состоит в основном из гибридных минивэнов Chrysler Pacifica. Машины оснащены радарами с обзором 360 градусов, лазерными дальномерами, сенсарами и вычислительной платформой ПО, которая функционирует на базе искусственного интеллекта.
Электрический кроссовер Jaguar i-Pace был представлен в марте этого года. Одного заряда автомобилю хватает на преодоление пути продолжительностью 480 километров. Общая производительность двух электрических моторов, которыми комплектуется электрокар, составляет 400 лошадиных сил.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:00