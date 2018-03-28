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В Waymo создали беспилотник на базе электрического кроссовера Jaguar

Компания Waymo и специалисты автоконцерна Jaguar договорились о разработке современных автопилотируемых машин. Первым проектом станет автономный кроссовер, созданный на базе электрической модели Jaguar I-Pace, его дебют состоится в Нью-Йорке.

В Waymo создали беспилотник на базе электрического кроссовера Jaguar


Новинка пополнит парк тестовых автомобилей Waymo, а позднее будет доступна для общего использования. Компания Waymo в течение нескольких лет выведет на дороги 20 тысяч электрических внедорожников с автономной системой.

На данный момент беспилотный флот Waymo состоит в основном из гибридных минивэнов Chrysler Pacifica. Машины оснащены радарами с обзором 360 градусов, лазерными дальномерами, сенсарами и вычислительной платформой ПО, которая функционирует на базе искусственного интеллекта.

Электрический кроссовер Jaguar i-Pace был представлен в марте этого года. Одного заряда автомобилю хватает на преодоление пути продолжительностью 480 километров. Общая производительность двух электрических моторов, которыми комплектуется электрокар, составляет 400 лошадиных сил.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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