Антон Гусев проигнорировал новость о болезни сына

О том, что Даниэль сильно болен поклонники узнали из публикации Евгении Феофилактовой, в которой экс-супруга Гусева поведала, что на протяжении нескольких дней и ночей не отходит от своего сына из-за высокой температуры и сильного кашля у мальчика. Как призналась девушка, у нее была очень трудная неделя, поскольку Женя почти не спала.Самый трудный период сейчас позади, вот только от кашля пока что избавиться не удается. Подписчики посочувствовали молодой мамочке, у которой болеет ребенок, а также посоветовали ей и свои седства для лечения хронического бронхита.Многие фолловеры поинтересовались, как в деле выздоровления сына поучаствовал отец, который буквально «болен» своим сетевым бизнесом. Евгения не стала никак комментировать данную информацию и попросту промолчала.К слову, поклонники тут же сделали выводы, что экс-супруг вовсе забыл о существовании сына. Ведь в микроблоге у того публикуются только посиделки в ресторанах и встречи по сетевому бизнесу.