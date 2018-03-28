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Антон Гусев проигнорировал новость о болезни сына

Как стало известно от бывшей супруги Антона Гусева, их единственный сын серьезно заболел. Вот только отец проигнорировал несчастное известие и отправился в Санкт-Петербург, предпочтя встречи по сетевому маркетингу, вместо помощи единственному ребенку.

Антон Гусев проигнорировал новость о болезни сына

О том, что Даниэль сильно болен поклонники узнали из публикации Евгении Феофилактовой, в которой экс-супруга Гусева поведала, что на протяжении нескольких дней и ночей не отходит от своего сына из-за высокой температуры и сильного кашля у мальчика. Как призналась девушка, у нее была очень трудная неделя, поскольку Женя почти не спала.

Самый трудный период сейчас позади, вот только от кашля пока что избавиться не удается. Подписчики посочувствовали молодой мамочке, у которой болеет ребенок, а также посоветовали ей и свои седства для лечения хронического бронхита.

Многие фолловеры поинтересовались, как в деле выздоровления сына поучаствовал отец, который буквально «болен» своим сетевым бизнесом. Евгения не стала никак комментировать данную информацию и попросту промолчала.

К слову, поклонники тут же сделали выводы, что экс-супруг вовсе забыл о существовании сына. Ведь в микроблоге у того публикуются только посиделки в ресторанах и встречи по сетевому бизнесу.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:00
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