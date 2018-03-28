Алена Савкина решила увеличить грудь

Разумеется, известность девушке досталась еще и от старшей сестры Ольги Рапунцель, а также от отношений с не менее топовым участником телестройки Ильей Яббаровым. К слову, накануне стало известно, что Рапунцель-младшая настолько заинтересовала организаторов проекта, что ей предложили заключить долгосрочный контракт, со всеми преимуществами.Таким образом, теперь Алена в первую очередь решила направиться в клинику пластической хирургии, где собирается увеличить грудь за счет средств «Дома-2», а затем последуют и другие изменения.По слухам, Илья также получил аванс за заслуги и теперь собирается потратить его на подтяжку лица. По словам Яббарова, он слегка постарел, а поскольку является медийной личностью, то и выглядеть должен достойно.