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Алексей Кудряшов женится на Анастасии Балинской в случае победы в свадебном конкурсе

Участник телепроекта «Дом-2» Леша Кудряшов рассказал, что дал ведущим слово жениться на Насте Балинской, если они победят в конкурсе «Свадьба на миллион».

Алексей Кудряшов женится на Анастасии Балинской в случае победы в свадебном конкурсе

Изначально все участники телестройки были против пары Балинской и Кудряшова, лишь только Марина Африкантова выразила поддержку. Затем Ольга Бузова вступилась за ребят и решила дать им шанс проявить себя.

В ответ на такой жест, Леша пообещал всем ведущим и участникам проекта, что как только они выиграют заветный миллион, он сразу сделает возлюбленной предложение.

«Я готов к этому шагу, конечно! Я на проекте понял, что Настя — тот человек, который мне нужен», - признался Алексей.

Также он уверен, что их отношения могут продлиться и всю жизнь, ведь на проекте ребята практически не занимаются ничем, только спят и едят, а за пределами периметра «Дома-2» есть еще очень много различных интересных вещей.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:08
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