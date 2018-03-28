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Maserati представит в Нью-Йорке самую быструю модель кроссовера Levante

Компания Maserati опубликовала в сети новый тизер нового паркетника Levante. Официальная презентация автомобиля состоится в Нью-Йорке 28 марта.

Maserati представит в Нью-Йорке самую быструю модель кроссовера Levante


Тизеры нового паркетника Maserati Levante опубликовали с хэштегом «надвигается новый шторм». В результате большинство автолюбителей сделали вывод, что итальянская компания намерена представить свою самую быструю и мощную модель GTS.

От стандартной модификации кроссовер Maserati Levante GTS отличается другим дизайном колёс и особым передним бампером с увеличенными воздухозаборниками. Также автомобиль получит высокопроизводительные тормозные механизмы и модернизированную подвеску, которая получила спортивные настройки.

Согласно предварительным данным, в подкапотном пространстве Maserati Levante GTS будет расположен твин-турбо двигатель ёмкостью 3,8 литра производительностью 530 лошадиных сил.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 09:30
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