Maserati представит в Нью-Йорке самую быструю модель кроссовера Levante

Тизеры нового паркетника Maserati Levante опубликовали с хэштегом «надвигается новый шторм». В результате большинство автолюбителей сделали вывод, что итальянская компания намерена представить свою самую быструю и мощную модель GTS.От стандартной модификации кроссовер Maserati Levante GTS отличается другим дизайном колёс и особым передним бампером с увеличенными воздухозаборниками. Также автомобиль получит высокопроизводительные тормозные механизмы и модернизированную подвеску, которая получила спортивные настройки.Согласно предварительным данным, в подкапотном пространстве Maserati Levante GTS будет расположен твин-турбо двигатель ёмкостью 3,8 литра производительностью 530 лошадиных сил.