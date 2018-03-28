Илон Маск планирует производство строительных кирпичей

Как следует из рассказов Илона Маска, компанией Boring Company планируется разработка из туннельных камней «кирпичиков» Lego, причем сам материал будет добыт при проведении работ в тоннельных шахтах. Отмечаются особенности такого конструктора, заключающиеся в подобии Lego, относительно легко и прочного скрепления между производными конструкциями.Данные «кирпичики» позволят возводить разнообразные образы скульптур и всего за сутки проводить постройку домов. Весь творческий процесс может выполняться всего двумя людьми, уточняет Маск. Помимо прочего, Lego из кирпичей идеально подходит своей устойчивостью для сопротивления сейсмическим нагрузкам Калифорнии.Информации о выходе новинки Маска в продажу пока нет никакой. Но из сообщений бизнесмена известно, что тема первого выпущенного необычного комплекта Lego будет посвящена архитектуре Древнего Египта.