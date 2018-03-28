Илон Маск планирует производство строительных кирпичей
Главой компании Boring Company, известным своими интересными решениями Илоном Маском планируется производство конструктора, который будет напоминать по своей структуре знаменитый продукт от Lego, но в основе нововведения будут представлены кирпичи. Сообщения по этому поводу опубликованы Маском в соцсети на своей странице.
Как следует из рассказов Илона Маска, компанией Boring Company планируется разработка из туннельных камней «кирпичиков» Lego, причем сам материал будет добыт при проведении работ в тоннельных шахтах. Отмечаются особенности такого конструктора, заключающиеся в подобии Lego, относительно легко и прочного скрепления между производными конструкциями.
Данные «кирпичики» позволят возводить разнообразные образы скульптур и всего за сутки проводить постройку домов. Весь творческий процесс может выполняться всего двумя людьми, уточняет Маск. Помимо прочего, Lego из кирпичей идеально подходит своей устойчивостью для сопротивления сейсмическим нагрузкам Калифорнии.
Информации о выходе новинки Маска в продажу пока нет никакой. Но из сообщений бизнесмена известно, что тема первого выпущенного необычного комплекта Lego будет посвящена архитектуре Древнего Египта.
Как следует из рассказов Илона Маска, компанией Boring Company планируется разработка из туннельных камней «кирпичиков» Lego, причем сам материал будет добыт при проведении работ в тоннельных шахтах. Отмечаются особенности такого конструктора, заключающиеся в подобии Lego, относительно легко и прочного скрепления между производными конструкциями.
Данные «кирпичики» позволят возводить разнообразные образы скульптур и всего за сутки проводить постройку домов. Весь творческий процесс может выполняться всего двумя людьми, уточняет Маск. Помимо прочего, Lego из кирпичей идеально подходит своей устойчивостью для сопротивления сейсмическим нагрузкам Калифорнии.
Информации о выходе новинки Маска в продажу пока нет никакой. Но из сообщений бизнесмена известно, что тема первого выпущенного необычного комплекта Lego будет посвящена архитектуре Древнего Египта.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:20