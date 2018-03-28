Участнице «Холостяка» с Егором Кридом не страшно умереть от рака, а страшно быть уродом

Девушка родилась альбиносом – у нее альбинизм кожных покровов и глаз. И с самого детства она была постоянным гостем в кабинетах врачей. Когда Алиса превратилась в девушку, она уже смирилась со своей особенностью и даже смогла выгодно использовать ее. Но жизнь преподнесла молодой девушке еще один «сюрприз»: в 20 лет у нее определили рак молочной железы.И бабушка, и мать Алисы умерли от онкологии груди, поэтому девушка, не раздумывая, дала согласие на операцию. Хотя она и признается, что больше болезни ее страшила мысль остаться инвалидом, которого будут все жалеть.Операция прошла успешно, болезнь отступила. Девушка сделала пластику груди, о чем не стесняется говорить вслух.Более того, Алиса Лисс часто публикует в Instagram свои «голые» фото. Этим она показывает, что всегда нужно находить в себе силы идти дальше и превращать недостатки в достоинства. «Каждым своим "голым" фото я хочу показать женщинам, что я победила, я красива и свободна. И я хочу, чтобы это слышали все те, кто тихо умирает в четырёх стенах, думая, что после операции жизни нет. Не тратьте своё время на страх».