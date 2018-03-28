Мария Максакова доказала, что верна покойному мужу

Мария Максакова и Денис Вороненков поженились в 2015 году. Через год у пары родился сын, а еще через год бывший депутат Госдумы погиб от пули.Через год после его смерти Мария Максакова на своем канале в YouTube выложила видеообращение к покойному мужу. Снимался ролик в оперном театре в Харькове, где сейчас и работает оперная дива.Обращаясь к покойному мужу, она называет его «мой дорогой и единственный», и размышляет как правильно назвать прошедшее со дня его смерти время – «прожила» или «прокарабкалась». Она пишет, что Денис был бы доволен ее выступлением в «Отелло» и гордился, что она «не отступила от всего того, во что мы верили».Также певица рассказывает, как постоянно в мыслях прокручивает события того страшного дня год назад. И находит утешение в мысли, что целых 2,5 года прожила с мужем в любви и счастье. Напоследок Мария дала обещание вырастить сына достойным человеком.