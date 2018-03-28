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Мария Максакова доказала, что верна покойному мужу

Вдова Мария Максакова доказала свою верность погибшему мужу, записав обращение к нему.
Мария Максакова доказала, что верна покойному мужу


Мария Максакова и Денис Вороненков поженились в 2015 году. Через год у пары родился сын, а еще через год бывший депутат Госдумы погиб от пули.

Через год после его смерти Мария Максакова на своем канале в YouTube выложила видеообращение к покойному мужу. Снимался ролик в оперном театре в Харькове, где сейчас и работает оперная дива.

Обращаясь к покойному мужу, она называет его «мой дорогой и единственный», и размышляет как правильно назвать прошедшее со дня его смерти время – «прожила» или «прокарабкалась». Она пишет, что Денис был бы доволен ее выступлением в «Отелло» и гордился, что она «не отступила от всего того, во что мы верили».

Также певица рассказывает, как постоянно в мыслях прокручивает события того страшного дня год назад. И находит утешение в мысли, что целых 2,5 года прожила с мужем в любви и счастье. Напоследок Мария дала обещание вырастить сына достойным человеком.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:00
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