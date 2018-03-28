Кэти Топурия скандалит со своей дочерью

Кэти Топурия, популярная солистка группы «А-Студио», в жизни не только поет, но еще и разрабатывает линию одежды. Свою очередную коллекцию Кэти показала на Неделе Моды Mercedes Benz Fashion week Russia. На дизайнерский показ артистка не взяла маленькую Оливию. В ответ девочка устроила ей скандал, потому что осталась недовольна таким решением матери. Как призналась Топурия, она сильно нервничает, когда на мероприятиях рядом с ней присутствует малышка – это сильно мешает работе.Кэти не скрывает, что старается развивать в Оливии с раннего детства утонченный вкус в нарядах и часто покупает той обновки. Мать похвасталась, что уже сейчас Оливия может дать советы при выборе одежды.