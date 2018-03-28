АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении чистоты своего питания и дома
EUR 71.26 USD 57.17
Курс валют на 28.03.2018

Кэти Топурия скандалит со своей дочерью

Кэти Топурия и ее двухлетняя дочь Оливия, оказывается, могут скандалить друг с другом.

Кэти Топурия скандалит со своей дочерью


Кэти Топурия, популярная солистка группы «А-Студио», в жизни не только поет, но еще и разрабатывает линию одежды. Свою очередную коллекцию Кэти показала на Неделе Моды Mercedes Benz Fashion week Russia. На дизайнерский показ артистка не взяла маленькую Оливию. В ответ девочка устроила ей скандал, потому что осталась недовольна таким решением матери. Как призналась Топурия, она сильно нервничает, когда на мероприятиях рядом с ней присутствует малышка – это сильно мешает работе.

Кэти не скрывает, что старается развивать в Оливии с раннего детства утонченный вкус в нарядах и часто покупает той обновки. Мать похвасталась, что уже сейчас Оливия может дать советы при выборе одежды.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Илон Маск планирует производство строительных
Участнице «Холостяка» с Егором Кридом не страшно
Мария Максакова доказала, что верна покойному мужу
Антон Гусев проигнорировал новость о болезни сына
Алена Савкина решила увеличить грудь
Кэти Топурия скандалит со своей дочерью
Ученые обнаружили неизвестную ранее структуру
Алексей Кудряшов женится на Анастасии Балинской в
Физики измерили действующие силы на отдельный атом
В Турции мужчина провалился под сломавшийся
Самолет из Москвы экстренно сел в Волгограде
Милена Дейнега обвиняет Кончаловского в
Дочь Ирины Хакамады Мария рассказала о личной
Анджелина Джоли закрутила роман с агентом по
Сын Александра Барыкина хочет стать таким же
Ученые: Переход американцев на растительную пищу
Эксперты: Генная терапия поможет излечивать мозг
Археологи нашли следы неизвестной цивилизации на
Ученые создали лекарство от всех видов аллергии
Инсайдер Белого дома сообщил, что президент
Создан первый биокомпьютер из живых человеческих
Биологи: Большой Барьерный риф накроют
Ученые: Доисторические предки были удивительно
Колонка RockStar от Dreamwave в скором времени
Конспиролог: Откровение из Библии пророчит конец
Дочь Андрея Краско хочет вернуться в Россию
Ученые наконец объяснили секретное назначение
Змеи-гурманы используют специальную стратегию
Ученые: Эксперимент с нейтрино объяснит эволюцию
Из-за охоты медвежата начали дольше оставаться с
Просмотреть все новости