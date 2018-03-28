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Ученые обнаружили неизвестную ранее структуру соединительной ткани

Учеными обнаружен в строении соединительной ткани состав из новых свойств. Благодаря открытию упрощается понятие работы органов и тканей, а так же механизмы распространения заболеваний.

На основании нового исследования выяснено, что слои, представляемые ранее как соединительная ткань с плотным образованием, формируются заполнением жидкостью соединенных друг с другом элементов. Данные структуры находятся под кожей, ими также покрыт ЖКТ и прочие органы, в тем числе и легкие.
Ученые обнаружили неизвестную ранее структуру соединительной ткани


Новый слой образуется структурой из решетки, включающей коллаген и эластин. Подобным строением защищаются органы от повреждений, возникающих вследствие сокращений и растяжений. Как считают ученые, данным слоем образуется канал для транспортирования внутренней жидкости. Не исключается и возможность распространения рака, при условии поражения им соединительных тканей.

Подобные структуры ранее не наблюдались. Авторы предположили, что перед проведением анализов, ткани обрабатывают химикатами, по этой причине «высыхают» ячейки наполненные жидкостью. Отсутствие влаги провоцирует «схлопывание» элементов структуры, поэтому такое строение ткани не замечалось анатомами.

В ходе исследований нового открытия, была применена методика онлайн–эндомикроскопии для изучения устройства тканей. Данным способом совмещается эндоскопия (осмотр внутренних органов специальной микрокамерой) и определение структуры ткани лазерным излучением. Данная технология изучает живую структуру ткани, а не образцов в условиях лаборатории.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:20
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