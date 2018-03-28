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В Турции мужчина провалился под сломавшийся эскалатор

В Турции в Стамбуле вышел из строя эскалатор. Из-за его поломки мужчина провалился внутрь механизма.
В Турции мужчина провалился под сломавшийся эскалатор


У поломанного эскалатора стояла предупреждающая табличка, однако в час пик на нее не сильно обращали внимание. Так, люди спускались по стоящему механизму, когда внезапно он заработал. При этом в начале лестницы образовалась дыра.

Люди от неожиданного толчка попадали, а мужчина, бывший на краю, не удержался и провалился под эскалатор. Операция по его спасению продолжалась в течение часа. Потом его доставили в больницу. Его жизнь вне опасности.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:40
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