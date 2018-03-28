В Турции мужчина провалился под сломавшийся эскалатор

У поломанного эскалатора стояла предупреждающая табличка, однако в час пик на нее не сильно обращали внимание. Так, люди спускались по стоящему механизму, когда внезапно он заработал. При этом в начале лестницы образовалась дыра.Люди от неожиданного толчка попадали, а мужчина, бывший на краю, не удержался и провалился под эскалатор. Операция по его спасению продолжалась в течение часа. Потом его доставили в больницу. Его жизнь вне опасности.